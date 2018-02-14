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Летние игры в Пхёнчхане
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14 февраля 2018, 11:20 | Олимпизм | ТАСС

Победители ОИ-2018 из Москвы получат от города по 4 млн рублей премии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти столицы выплатят премии москвичам — олимпийским призерам, в частности, обладатели золотых медалей ОИ-2018 в Пхёнчхане получат по 4 млн рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в опубликованном в среду интервью газете Metro.

«После каждой Олимпиады мы подводим итоги и обязательно выплачиваем дополнительные премии, оказываем при необходимости помощь спортсменам, иногда в том числе решаем их бытовые, жилищные вопросы. Определена сумма, что за каждую золотую медаль выплачивается четыре миллиона, и так далее по градации. В городе обязательно проведем чествование, торжественное вручение городских премий для этих спортсменов», — рассказал он.

Собянин подчеркнул, что «любой российский спортсмен, который займет любое призовое место» должен считаться национальным героем. «Хотя мы традиционно болеем за москвичей, которые составляют костяк команды, около четверти, — как раз и Владимир Морозов, Евгения Медведева, Алина Загитова москвичи, которые действительно достойно выступают, — но еще раз скажу, что мы болеем за всех российских спортсменов», — добавил мэр.

Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля. Всего в Олимпийских играх примут участие 168 российских спортсменов, которые по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.
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