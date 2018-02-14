Андриенко получил травму и не выступит на Олимпиаде
Российский горнолыжник Александр Андриенко не сможет принять участия в Олимпиаде-2018. Спортсмен неудачно упал на тренировке, повредил спину и отправится домой.
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Видимо, что-то случилось...
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Ожидалось, что Андриенко выступит в гигантском слаломе, слаломе и в командной гонке. В текущем сезоне Кубка мира он занимает 101-е место.
Ранее травму получил еще один россиянин Павел Трихичев. Во время скоростного спуска в суперкомбинации Трихичев упал и повредил локоть. Ему может потребоваться операция.
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