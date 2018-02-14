В ОКР объяснили «ошибочный» недопуск со стороны МОК на ОИ двух атлетов из РФ

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Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS), что МОК не пригласил Грязцова и Попова на Игры по ошибке.

«В предварительном списке спортсменов, которым МОК был готов направить приглашения, эти две фамилии были. Наши спортивные федерации формировали собственные списки, исходя из спортивных результатов и критериев отбора тех или иных спортсменов. В итоговых списках, которые в МОК были поданы с нашей стороны для спортсменов, которым должны были прийти приглашения, их не было, поскольку федерации не включили их в свою заявку по спортивному принципу», — сказал Выборнов «Интерфаксу» в среду.

Он отметил, что «никто никого не банил, не отцеплял».

Цитата Константин Выборнов МОК говорил, что не было заявки от ОКР, а у нас — не было от федераций.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR — ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.