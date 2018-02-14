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14 февраля 2018, 10:33 | Биатлон | ТАСС

Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена на четверг из-за ветра

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская индивидуальная гонка по биатлону на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесена на четверг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

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Причиной такого решения называется сильный ветер, его порывы достигают 15 м/с. Женская индивидуальная гонка, которая должна была начаться в среду в 14:05 мск, теперь состоится в четверг, начало — в 11:15 мск. Мужская гонка также запланирована на четверг, начало — в 14:20 мск.

Соревнования по биатлону на Олимпиаде завершатся 23 февраля. Также на Играх пройдут женская и мужская гонки с общего старта (17 и 18 февраля соответственно), смешанная (20 февраля), женская (22 февраля) и мужская (23 февраля) эстафеты.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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Биатлон

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