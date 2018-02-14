Российские керлингистки с поражения от британок стартовали на Олимпиаде

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Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.

В других матчах игрового дня сборная Японии победила команду США — 10:5, сборная Швеции оказалась сильнее команды Дании — 9:3, сборная Китая переиграла команду Швейцарии — 7:2.