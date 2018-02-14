Российские керлингистки с поражения от британок стартовали на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Великобритании в первом матче турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.
В других матчах игрового дня сборная Японии победила команду США — 10:5, сборная Швеции оказалась сильнее команды Дании — 9:3, сборная Китая переиграла команду Швейцарии — 7:2.
В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter