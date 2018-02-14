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14 февраля 2018, 10:21 | Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки с поражения от британок стартовали на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Великобритании в первом матче турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.

В других матчах игрового дня сборная Японии победила команду США — 10:5, сборная Швеции оказалась сильнее команды Дании — 9:3, сборная Китая переиграла команду Швейцарии — 7:2.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14—21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал — 25 февраля.
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Керлинг

Моисеева: Керлингистки РФ считают себя фаворитами ОИ, несмотря на поражение от британок

Моисеева: Керлингистки РФ считают себя фаворитами ОИ, несмотря на поражение от британок

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу считает себя фаворитами Олимпийских игр — 2018, несмотря на поражение от сборной Великобритании в первом матче предварительного раунда. Такое мнение журналистам высказала скип российской команды Виктория Моисеева.
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