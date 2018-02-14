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14 февраля 2018, 10:23 | Биатлон | Советский спорт

Анфиса Резцова: На Игры допустили тех, кто не готов бороться за медали

В среду в Пхенчхане пройдет индивидуальная гонка у женщин.

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© РИА "Новости"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде, — приводит Sportbox.ru слова Резцовой. — В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не «обкатывали» в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент.

Чего ждать от девочек? Ульяна Кайшева очень молода. Для того чтобы на что-то надеяться, надо спортсмена готовить конкретно. У нее всего два года после юниорского возраста прошло.

Татьяна Акимова? Мое мнение, она все-таки спортсменка не того уровня. Получилось так, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали. Я их ни в чем не обвиняю — то, что они умеют делать, они и показывают. Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна — ходом. Но ей в этом плане и не быть готовой: ей не дано быть скоростной спортсменкой.

В среду в Пхенчхане пройдет индивидуальная гонка у женщин.
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская индивидуальная гонка по биатлону на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесена на четверг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.
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