Анфиса Резцова: На Игры допустили тех, кто не готов бороться за медали
В среду в Пхенчхане пройдет индивидуальная гонка у женщин.
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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане.
«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде, — приводит Sportbox.ru слова Резцовой. — В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не «обкатывали» в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент.
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В среду в Пхенчхане пройдет индивидуальная гонка у женщин.
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