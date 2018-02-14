Призер ОИ Большунов рассказал, что быт в родном Подывотье приучил его к физическому труду
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший бронзу в спринте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, с детства привык к физическому труду, помогая отцу по хозяйству в родном селе Подывотье Брянской области. Об этом он рассказал журналистам.
Большунов завоевал медаль во вторник, уступив только лидерам мирового лыжного спринта — норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегрино.
«Родное Подывотье — небольшое село в шести километрах от Украины, в 200 километрах от Брянска, в 500 километрах — от МКАДа. Там сейчас и живут мои родители», — рассказал Большунов.
«Дома всегда много работы. Даже когда между сборами туда приезжаешь, всегда находится чем заняться, участок у нас довольно большой. Кошу, колю дрова, всякие доски перекидываю, другие дела по хозяйству. В общем, помогаю отцу чем могу», — сказал Большунов.
21-летний спортсмен рассказал, что в хлопотах по хозяйству он порой даже забывает о тренировках. «Бывает, начинаешь
Сейчас Большунов выступает за Тюменскую область. «Перешел я по причине отношения ко мне родной области, которая не создала условий для продолжения карьеры. Перспектив там никаких не было, поэтому надо было “дергать” оттуда», — пояснил спортсмен.
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