Призер ОИ Большунов рассказал, что быт в родном Подывотье приучил его к физическому труду

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Большунов завоевал медаль во вторник, уступив только лидерам мирового лыжного спринта — норвежцу Йоханнесу Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

«Родное Подывотье — небольшое село в шести километрах от Украины, в 200 километрах от Брянска, в 500 километрах — от МКАДа. Там сейчас и живут мои родители», — рассказал Большунов.

«Дома всегда много работы. Даже когда между сборами туда приезжаешь, всегда находится чем заняться, участок у нас довольно большой. Кошу, колю дрова, всякие доски перекидываю, другие дела по хозяйству. В общем, помогаю отцу чем могу», — сказал Большунов.

21-летний спортсмен рассказал, что в хлопотах по хозяйству он порой даже забывает о тренировках. «Бывает, начинаешь что-то делать и о тренировках вспоминаешь только часам к десяти вечера. Поешь и бежишь кросс, — рассказал спортсмен. — Однажды побежал кросс, уже возвращаюсь в сторону села, а мне навстречу батя на УАЗе — потерял меня», — рассказал Большунов, которому любовь к лыжным гонками привил отец, он же — его первый тренер.

Сейчас Большунов выступает за Тюменскую область. «Перешел я по причине отношения ко мне родной области, которая не создала условий для продолжения карьеры. Перспектив там никаких не было, поэтому надо было “дергать” оттуда», — пояснил спортсмен.