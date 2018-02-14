Олег Васильев: Судьи могут помешать Тарасовой и Морозову выиграть Олимпиаду
Олимпийский чемпион-1984 Олег Васильев по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпиаде выразил недоумение по поводу некоторых оценок судей. Он отметил, что россияне Наталья Забияко и Александр Энберт должны были быть в тройке.
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Напомним, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла. Забияко и Энберт стали 8-ми.
— Тарасова и Морозов, на мой взгляд, сегодня были не хуже, чем китайцы, — сказал Васильев. — Программа у них была даже лучше, чем у китайцев. Но больше всего меня расстроили оценки Забияко и Энберта. Эта пара должна быть в тройке вместе с китайцами и Тарасовой и Морозовым. Эти три пары были сегодня сильнейшими.
— Реально ли догнать китайскую пару?
— Здесь есть два препятствия для Тарасовой и Морозова. Первое — мастерство китайцев, второе — большая симпатия той группы людей, которые ставят оценки и формируют судьбу современного катания. На мой взгляд, при всем равном им все равно будут отдавать предпочтение.
— Татьяна Тарасова в своем репортаже заметила, что судьи «тащат» канадскую пару. Как вам судейство?
— Не хочу говорить
— Как вам выступление пары из КНДР?
— Они хорошие, я видел их до Олимпиады, но сегодня их прокат не смотрел. Вообще у ребят все профессионально. В их катании четко прослеживается либо настоящий русский тренер, либо те традиции, которые заложены русским парным катанием.
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