Олег Васильев: Судьи могут помешать Тарасовой и Морозову выиграть Олимпиаду

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми, отставая от китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун на 0,71 балла. Забияко и Энберт стали 8-ми.

— Тарасова и Морозов, на мой взгляд, сегодня были не хуже, чем китайцы, — сказал Васильев. — Программа у них была даже лучше, чем у китайцев. Но больше всего меня расстроили оценки Забияко и Энберта. Эта пара должна быть в тройке вместе с китайцами и Тарасовой и Морозовым. Эти три пары были сегодня сильнейшими.

— Реально ли догнать китайскую пару?

— Здесь есть два препятствия для Тарасовой и Морозова. Первое — мастерство китайцев, второе — большая симпатия той группы людей, которые ставят оценки и формируют судьбу современного катания. На мой взгляд, при всем равном им все равно будут отдавать предпочтение.

— Татьяна Тарасова в своем репортаже заметила, что судьи «тащат» канадскую пару. Как вам судейство?

— Не хочу говорить что-то конкретное о судействе. Свое мнение о нем я высказал словами про Забияко и Энберта. Я вижу эту нашу пару в числе призеров короткой программы.

— Как вам выступление пары из КНДР?

— Они хорошие, я видел их до Олимпиады, но сегодня их прокат не смотрел. Вообще у ребят все профессионально. В их катании четко прослеживается либо настоящий русский тренер, либо те традиции, которые заложены русским парным катанием.