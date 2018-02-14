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14 февраля 2018, 9:44 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжник Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на ОИ

ПХЕНЧХАН, 14 фев — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский горнолыжник Павел Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на Олимпиаде-2018 после падения в альпийской комбинации, заявил РИА Новости главный тренер сборной России Урбан Планишек.

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Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане из-за падения на трассе скоростного спуска во вторник. Личный тренер спортсмена Андрей Догадкин в этот же день сообщил РИА Новости, что горнолыжнику предлагали сделать операцию, но команда решила подождать пару дней.

«Он повредил локоть, и остается лишь мало шансов на то, что Павел продолжит выступление на Олимпиаде. Он подождет пару дней, а потом мы вместе с доктором примем окончательное решение», — сказал Планишек.
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