Горнолыжник Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на ОИ

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Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане из-за падения на трассе скоростного спуска во вторник. Личный тренер спортсмена Андрей Догадкин в этот же день сообщил РИА Новости, что горнолыжнику предлагали сделать операцию, но команда решила подождать пару дней.

«Он повредил локоть, и остается лишь мало шансов на то, что Павел продолжит выступление на Олимпиаде. Он подождет пару дней, а потом мы вместе с доктором примем окончательное решение», — сказал Планишек.