Горнолыжник Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на ОИ
ПХЕНЧХАН, 14 фев — РИА Новости, Василий
Конов-мл. Российский горнолыжник Павел Трихичев имеет мало шансов продолжить выступление на Олимпиаде-2018 после падения в альпийской комбинации, заявил РИА Новости главный тренер сборной России Урбан Планишек.
Трихичев выбыл из борьбы в горнолыжной комбинации на Олимпиаде в Пхенчхане
«Он повредил локоть, и остается лишь мало шансов на то, что Павел продолжит выступление на Олимпиаде. Он подождет пару дней, а потом мы вместе с доктором примем окончательное решение», — сказал Планишек.
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