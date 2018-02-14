Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун не ожидали, что выйдут на такой уровень на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун не ожидали, что покажут столь высокий уровень в короткой программе в соревновании спортивных пар на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом на пресс- конференции заявил Хань Цун.
Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют (82,39 балла) по итогам короткой программы, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми (81,68).
«Мы не ожидали, что выйдем на такой уровень, — признался Хань Цун. — Мы впервые на соревновании высокого уровня, для нас это огромная честь. Нам очень нравятся соревнования, мы стараемся продемонстрировать дух и выступать за нашу страну и наших болельщиков».
Пара не приняла участия в командном турнире, так как Суй Вэньцзин еще не восстановилась полностью от повреждения. «Швы еще не сняли, нужно аккуратно вести себя на тренировке. Мы ждали полного восстановления», — рассказала она.
Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
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