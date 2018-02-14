Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32552790/
14 февраля 2018, 9:37 | Фигурное катание | ТАСС

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун не ожидали, что выйдут на такой уровень на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун не ожидали, что покажут столь высокий уровень в короткой программе в соревновании спортивных пар на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом на пресс- конференции заявил Хань Цун.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют (82,39 балла) по итогам короткой программы, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми (81,68).

«Мы не ожидали, что выйдем на такой уровень, — признался Хань Цун. — Мы впервые на соревновании высокого уровня, для нас это огромная честь. Нам очень нравятся соревнования, мы стараемся продемонстрировать дух и выступать за нашу страну и наших болельщиков».

Пара не приняла участия в командном турнире, так как Суй Вэньцзин еще не восстановилась полностью от повреждения. «Швы еще не сняли, нужно аккуратно вести себя на тренировке. Мы ждали полного восстановления», — рассказала она.

Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Олег Васильев: Судьи могут помешать Тарасовой и Морозову выиграть Олимпиаду

Олег Васильев: Судьи могут помешать Тарасовой и Морозову выиграть Олимпиаду

Олимпийский чемпион-1984 Олег Васильев по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпиаде выразил недоумение по поводу некоторых оценок судей. Он отметил, что россияне Наталья Забияко и Александр Энберт должны были быть в тройке.
Еще 7 новостей   Все новости

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?