Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун не ожидали, что выйдут на такой уровень на ОИ

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Суй Вэньцзин и Хань Цун лидируют (82,39 балла) по итогам короткой программы, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми (81,68).

«Мы не ожидали, что выйдем на такой уровень, — признался Хань Цун. — Мы впервые на соревновании высокого уровня, для нас это огромная честь. Нам очень нравятся соревнования, мы стараемся продемонстрировать дух и выступать за нашу страну и наших болельщиков».

Пара не приняла участия в командном турнире, так как Суй Вэньцзин еще не восстановилась полностью от повреждения. «Швы еще не сняли, нужно аккуратно вести себя на тренировке. Мы ждали полного восстановления», — рассказала она.

Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.