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14 февраля 2018, 9:34 | Фигурное катание | ТАСС

Тарасова и Морозов выступят последними в произвольной программе на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН, /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят под 16-м номером в произвольной программе соревнований пар на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© ИТАР-ТАСС

В среду российская пара в короткой программе показала второй результат, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали восьмыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми.

В произвольной программе Забияко и Энберт выступят 10-ми, Астахова и Рогонов — восьмыми.

Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
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