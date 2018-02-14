Тарасова и Морозов выступят последними в произвольной программе на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН, /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят под 16-м номером в произвольной программе соревнований пар на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
В среду российская пара в короткой программе показала второй результат, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали восьмыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми.
В произвольной программе Забияко и Энберт выступят 10-ми, Астахова и Рогонов — восьмыми.
Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter