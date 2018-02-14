Траньков: Парный турнир фигуристов на ОИ самый интересный за последние годы

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«Сегодня в короткой программе мы увидели много достойных прокатов и практически без падений, видно, что все хорошо готовы к этим Играм, демонстрируют высокий уровень катания, — отметил Траньков. — Мне кажется, что парный турнир в Пхёнчхане самый интересный за последние годы, и пару последних Олимпиад».

По итогам короткой программы россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми (81,68), Наталья Забияко и Алекснадр Энберт — восьмыми с результатом 74,35 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун — первыми (82,39), на третьей строчке расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82).

«Одной программой ничего не выигрывается, все еще впереди, — считает Траньков. — Нашим ребятам прежде всего нужно катать свои программы и не смотреть на соперников. Мы боремся за медаль, но о золоте думать не надо, надо делать свое дело. Для меня это было так, и я всем спортсменам говорю то же самое».

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют 15 февраля. Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.