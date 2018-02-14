Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32552624/
14 февраля 2018, 9:09 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Грязцов испытывает обиду и разочарование из-за ошибочного неприглашения на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Грязцов испытывает обиду и разочарование от ошибочного невключения его в состав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — сказал Грязцов.

Спортивный арбитражный суд сообщил в среду, что Международный олимпийский комитет по ошибке не пригласил на Олимпийские игры 2018 года российских спортсменов — конькобежца Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом свидетельствует мотивировочная часть решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры. В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов.

Позднее стало известно о том, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. Однако несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены специальной комиссией МОК по вопросам допуска россиян на Игры, они не вошли в число спортсменов, которым МОК мог предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?