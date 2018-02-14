Грязцов испытывает обиду и разочарование из-за ошибочного неприглашения на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Грязцов испытывает обиду и разочарование от ошибочного невключения его в состав участников Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
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Спортивный арбитражный суд сообщил в среду, что Международный олимпийский комитет по ошибке не пригласил на Олимпийские игры 2018 года российских спортсменов — конькобежца Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом свидетельствует мотивировочная часть решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры. В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов.
Позднее стало известно о том, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. Однако несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены специальной комиссией МОК по вопросам допуска россиян на Игры, они не вошли в число спортсменов, которым МОК мог предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.
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