Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32552498/
14 февраля 2018, 8:55 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Федерация бобслея России: МОК допустил халатность, не пригласив Попова на Олимпиаду

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Причиной ошибки Международного олимпийского комитета (МОК), забывшего включить Дмитрия Попова в список приглашенных на Игры-2018, стали политические игры и халатное отношение спортивных чиновников к своим обязанностям. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Федерации бобслея России, предоставленном ТАСС.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил в среду, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов — конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом свидетельствует мотивировочная часть решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры. В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов.

Позднее стало известно о том, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. Однако несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены специальной комиссией МОК по вопросам допуска россиян на Игры, они не вошли в число спортсменов, которым МОК готов был предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.

«Произошедшее с нашим перспективным спортсменом, обладателем Кубка Европы Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссий не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе живых людей, для которых случившееся — это не только возможность выступить на Играх, но и пятно на репутации, — говорится в заявлении пресс-службы. — Однако желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось важнее той самой борьбы за права чистых спортсменов, о которой нам без конца говорят».

Факт невключения россиян был обнаружен в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) на недопуск к Играм. В итоге в CAS пришли к мнению, что оба спортсмена имели право выступать Олимпиаде. Однако апелляции всех 47 россиян на недопуск к Играм были отклонены с пояснением, что выдвинутые МОК критерии допуска россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными, так как «МОК в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх принял решение допустить чистых российских атлетов даже в условиях отстранения ОКР».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?