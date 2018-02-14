Федерация бобслея России: МОК допустил халатность, не пригласив Попова на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил в среду, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов — конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом свидетельствует мотивировочная часть решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры. В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов.

Позднее стало известно о том, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. Однако несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены специальной комиссией МОК по вопросам допуска россиян на Игры, они не вошли в число спортсменов, которым МОК готов был предоставить индивидуальное приглашение на Олимпиаду.

«Произошедшее с нашим перспективным спортсменом, обладателем Кубка Европы Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссий не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе живых людей, для которых случившееся — это не только возможность выступить на Играх, но и пятно на репутации, — говорится в заявлении пресс-службы. — Однако желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось важнее той самой борьбы за права чистых спортсменов, о которой нам без конца говорят».

Факт невключения россиян был обнаружен в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) на недопуск к Играм. В итоге в CAS пришли к мнению, что оба спортсмена имели право выступать Олимпиаде. Однако апелляции всех 47 россиян на недопуск к Играм были отклонены с пояснением, что выдвинутые МОК критерии допуска россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными, так как «МОК в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх принял решение допустить чистых российских атлетов даже в условиях отстранения ОКР».