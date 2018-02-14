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14 февраля 2018, 8:52 | Фигурное катание | ТАСС

Татьяна Тарасова: Российские пары показали идеальное катание

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Катание российских фигуристов в короткой программе в соревновании пар на Олимпиаде в Пхёнчхане было идеальным. Такое мнение журналистам высказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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По итогам короткой программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (81,68 балла — лучший результат в карьере), Наталья Забияко и Александр Энберт — восьмыми (74,35), Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми (70,52).

«Все молодцы сегодня, у всех сегодня идеальные программы. У наших просто идеальный прокат, наши просто потрясающе катали, все чисто», — сказала Тарасова.

Выиграли короткую программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,39). «У китайцев просто выброс дороже, причем она чиркнула ногой, но ей не отметили», — добавила Тарасова.

Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.
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