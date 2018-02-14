Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото
Впереди только чемпионы мира из Китая.
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После короткой программы олимпийского турнира спортивных пар определились два претендента на победу. И эти претенденты — пары из Китая и России. Двух лидеров разделяет всего 0,71 балла. Это ничтожно мало, но в борьбе на уровне Олимпиады мелочей не бывает. Остальные отстают на 5 баллов даже при очень лояльном судействе.
Их осталось двое
Выступление двух пар выделялось среди всех. Действующие чемпионы мира Вэньцзин Суй и Хань Цун выступали в предпоследней разминке и показали прокат невероятного уровня. Они не выступали в командном турнире, но в личном вышли на лёд и всё сделали. Все элементы четвертого уровня, отличные плюсы и оценка 82,39 — в нынешнем сезоне они так ещё не катались. Вопрос был только в том, кто сможет приблизиться к ним. Или даже опередить.
После проката лидеров сборной России претендентов на золото осталось двое. Отставание остальных, похоже, слишком велико. Хотя и не критично в случае ошибок россиян и китайцев.
«Ты сдвоил?»
Лидеры сезона Алёна Савченко и Бруно Массо из сборной Германии не смогли сделать тройной сальхов — у партнёра получился только двойной, и во время тройного выброса флипа Савченко задела лёд второй ногой. Сразу после проката Алёна спросила у партнёра: «Ты сдвоил?», получила утвердительный ответ и расстроенная покатилась к бортику.
После короткой программы немецкая пара идёт четвёртой с минимальным отставанием от канадцев Мэйган Дюамель и Эрика Рэдфорда. При этом судьи не обратили внимание, что тройной лутц был не параллельным — фигуристы сделали его один за другим, и не совсем никак не наказали их за ту же ошибку на тройном выбросе лутце, что и у Савченко.
Обе пары проигрывают россиянам и китайцам 5 баллов. С таким отставанием небольшие шансы на золото у них ещё остаются, но совсем рядом другие пары.
Рекорды один за другим
Те, кто ниже канадцев и немцев, били свои личные рекорды и показывали невероятную готовность к Олимпиаде.
И, конечно, из первых разминок обратили на себя внимание китайцы Сяоюй Юй и Хао Чжан. На чемпионате мира в Хельсинки они были четвёртыми, проиграв в борьбе за бронзу Тарасовой и Морозову, но сейчас катались лучше. Они перешли отметку в 75 баллов и с этой оценкой будут бороться за высокие места. Почти столько же у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.
Отлично выступили два итальянских дуэта — Валентина Маркей с Ондржеем Готареком и Николь Делла Моника с Маттео Гуаризе, которых консультирует Нина Мозер.
Чистые и красивые прокаты продемонстрировали две российских пары, также побившие свои персональные достижения. Причем Наталья Забияко и Александр Энберт все элементы выполнили чище канадцев и немцев, но оказались даже позади Маркей и Готарека.
Кристина Астахова и Алексей Рогонов на Олимпиаде не должны были выступать, но в срочном порядке заменили не допущенных к Играм Ксению Столбову и Фёдора Климова. В текущем сезоне ученики Артура Дмитриева дважды становились призёрами этапов
Обратила на себя внимание пара из Северной Кореи Таэ Ок Рём и Чу Сик Ким. Это те представители КНДР, про которых до старта Игр было хоть
Вообще, короткая программа у пар получилась отличной и обнадёживающей в плане итогового результата. Медали в этом виде программы будут разыграны завтра.
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