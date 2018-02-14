Тарасова и Морозов довольны оценками в короткой программе на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов довольны полученными оценками по итогам короткой программы в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом журналистам сказал Морозов.
Тарасова и Морозов заняли второе место с результатом 81,68 балла, первыми идут китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (82,39).
«Оценками довольны, но сдержанны. После командных соревнований, когда уже есть медаль, старались не расслабиться. Настраивался к короткой как заново. Сюда все приехали показывать свой максимум», — сказал Морозов, добавив, что в произвольной программе будет жарко.
«Не скажу, что мы без нервов выступаем, но для нас Олимпиада — последний рубеж определенного отрывка жизни и в спорте. Другого такого не будет», — также отметил Морозов.
Пары представят произвольные программы 15 февраля.
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