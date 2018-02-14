Зимняя классика: кто против Дальмайер и Фуркада?

Гонку с раздельным стартом, в ходе которой мужчины пробегают 20, а женщины — 15 км с четырьмя огневыми рубежами, многие небезосновательно считают квинтэссенцией биатлона. Это настоящий олдскул — раздельный старт, чередование стрельбы лежа и стоя и никаких штрафных кругов. Промахнулся — плюс минута к времени, поэтому цена каждого точного выстрела здесь примерно в два раза выше других видов. Отыграть три-четыре незакрытых мишени ногами тяжело даже самым быстроходным биатлонистам.

Вот только что для одних винтаж, другим — старая рухлядь. Как футуристы некогда призывали «сбросить Пушкина и Толстого с парохода современности», так сейчас некоторые стараются избавиться от биатлонной классики. «Прогрессивным человечеством» она считается скучной, длинной и оттого нетелегеничной. В расписании нынешнего розыгрыша Кубка мира, например, индивидуальная гонка встречается всего два раза — первая открывала весь сезон в Эстерсунде, вторая прошла в начале января в Рупольдинге. А поскольку в олимпийские годы ЧМ не проводится, то нынешние «индивидуалки» — последние до ноября.

ТЫ ЗДЕСЬ ОТКУДА? СТРЕЛЯЛИ

Как уже было сказано, безошибочная работа на стрельбище в индивидуальной гонке особенно в цене. А поэтому здесь нередки сюрпризы, хоть это и не вяжется с образом самой скучной дисциплины. Нередки случаи, когда фавориты мажут один выстрел за другим, а победу одерживает крепкий, но далеко не звездный биатлонист. Можно вспомнить, что действующим чемпионом мира в этом виде программы у мужчин сейчас является американец Лоуэлл Бэйли. У женщин зачет малого Кубка мира уже выиграла Надежда Скардино из Белоруссии, праздновавшая победу в Эстерсунде. На пьедесталы только за последний год поднимались француз Кантен Фийон Майе, чех Ондржей Моравец, итальянка Алексия Рунггальдье, украинка Юлия Джима и даже Розанна Кроуфорд из Канады.

А вспомните один из самых эмоциональных успехов российского женского биатлона последних лет. На ЧМ-2015 в Контиолахти стартовавшие в первой группе девушки во главе с Габи Коукаловой уже готовились к награждению, когда в объективы телекамер вдруг стала попадать имеющая 93-й номер Екатерина Юрлова. Россиянка закрыла все 20 мишеней и за счет этого подвинула и Коукалову, и Кайсу Мякяряйнен, и Доротею Вирер, имевших штрафные минуты. Может, именно с той поры чешка затаила обиду на сборную России?

Учитывая, что творилось в первые дни биатлонного турнира в Пхенчхане, значимость этого фактора можно смело умножать еще на два. В спринтах количество участников, отстрелявших без промаха, можно было пересчитать по пальцам одной руки и у мужчин, и у женщин. В пасьютах таких не оказалось вовсе, а многие и вовсе собрали «джек-пот». Например, по пять-шесть раз ходили на штрафные круги Дарья Домрачева, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Мякяряйнен, Вирер и многие другие.

— Олимпийское стрельбище в Пхенчхане очень некомфортное, — объяснил накануне «СЭ» победитель этапов КМ Андрей Маковеев. — Я выступал там два раза. Специфика заключается в том, что на стадионе почти всегда дует порывистый разнонаправленный ветер в противоположных концах. Не все могут под это подстроиться. Поэтому немалую роль играет фактор удачного стечения обстоятельств.

То есть при определенных условиях гонка вообще может превратиться в гадание на ромашке — повезет, не повезет.

Лаура ДАЛЬМАЙЕР AFP 2018

ПОСЧИТАЕМ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Но все-таки попробуем выделить фаворитов. Начнем с женщин, которые и побегут первыми. Здесь есть «железная» претендентка номер один, и это Лаура Дальмайер. Немка — действующая чемпионка мира в этой дисциплине, а также приехала в Корею в великолепной форме. Она едва ли не единственная в пелотоне, кто сумел пройти спринт и преследование без явных срывов. Итог — два золота Игр, и уже не кажутся фантастическими прогнозы немецких журналистов, в межсезонье прочившим своей приме пять медалей высшей пробы.

Конкуренцию ей могут составить Мякяряйнен, которая никак не может снять олимпийское проклятье, Вирер, Мари Дорен Абер — опять же, для этого они должны справиться со стрельбой. Анастасия Кузьмина, которая взяла здесь серебро пасьюта, за две гонки допустила уже семь промахов, и поэтому в «индивидуалке» шансы бывшей россиянки заметно ниже. Та же Скардино. И можно почти без боязни ошибиться предположить, что хотя бы одно место на пьедестале займет спортсменка, которую там не особо ждали.

У мужчин главных фаворита два. Во-первых, это Мартен Фуркад — он неудачно провел первую гонку в Пхенчхане, но реабилитировался во второй. Француз был буквально заряжен энергией, и успех позволит ему сохранить этот настрой. А во-вторых, не стоит забывать про Йоханнеса Бе, хотя норвежец провалил уже два старта подряд. По его физической готовности никаких вопросов нет, а вот стрельба оставляет желать много лучшего, как и у других членов сборной Норвегии. Не забудем про чемпиона планеты Бэйли, представителя Словении Якова Фака, уже выигравшего здесь золото Арнда Пайффера.