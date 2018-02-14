Забияко и Энберт рассчитывают в произвольной программе отыграть отставание на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт рассчитывают по итогам произвольной программы отыграть отставание от тройки в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал Энберт.
По итогам короткой программы Забияко и Энберт стали восьмыми с результатом 74,35 балла. На третьей строчке расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82). Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми (81,68), китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун — первыми (82,39).
«Рад что превзошли личный рекорд. Разрыв по баллам небольшой, можно отыграть в произвольной. Завтра все постараемся сделать хорошо и посмотрим, что будет», — сказал Энберт, отвечая на вопрос об отставании от тройки.
«Довольны, все получилось в короткой программе на таких ответственных соревнованиях. Эмоционально и физически после командного турнира были уверены в себе. Здесь все началось с нуля, и в произвольной будет с нуля. Пришел, сделал, забыл и идешь дальше», — добавил Энберт.
Пары представят произвольные программы 15 февраля. Забияко и Энберт ранее завоевали серебро в командном турнире Олимпиады в составе команды олимпийских атлетов из России.
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