Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы на Олимпиаде

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Россияне получили 81,68 балла, показав свой лучший результат в карьере. Выиграли короткую программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун также с личным рекордом (82,39), третье место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82). Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали восьмыми (74,35), Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми (70,52). В произвольную программу квалифицировались 16 пар.

Третий раз в истории на соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх выступают спортсмены из КНДР. Ким Чжу Сик и Ём Дэ Ок получили 69,40 балла, что является их личным рекордом, и заняли 11-е место. В сезоне-2016/17 они выиграли чемпионат КНДР, а в январе 2018 года заняли третье место на чемпионате четырех континентов, став первыми северокорейскими фигуристами, завоевавшими медаль на соревнованиях Международного союза конькобежцев. В рамках соглашения об участии спортсменов из КНДР на Играх в Пхёнчхане Международный олимпийский комитет (МОК) выделил дополнительную квоту для Ким Чжу Сику и Ём Дэ Ок.

Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт принимали участие в командном турнире на Играх, где завоевали серебро. Дюамель и Рэдфорд стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Канады.

Спортивные пары представят произвольную программу 15 февраля.

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