МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР

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Грязцов и Попов в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Игры, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, но по каким-то причинам не попали в итоговый список допущенных атлетов.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

«По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — говорится в ответе МОК.