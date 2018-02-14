МОК: Грязцова и Попова в список для приглашения на ОИ не включил ОКР
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены Олимпийским комитетом России (ОКР) в список российских атлетов, которые должны были получить приглашения на Игры в Пхенчхане, заявили РИА Новости в
пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
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Грязцов и Попов в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Игры, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, но по
«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», — сообщили РИА Новости в
«По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — говорится в ответе МОК.
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