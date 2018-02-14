Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не выйдет на старт дистанции 1000 м

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Тренерский штаб белорусской команды предоставил возможность спортсменке сосредоточиться на подготовки в масс-старте, который пройдет у женщин 24 февраля. В этом виде планирует выступить и еще одна белоруска Марина Зуева.