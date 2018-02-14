Белорусская конькобежка Татьяна Михайлова не выйдет на старт дистанции 1000 м
14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Михайлова не выйдет сегодня на старт дистанции 1000 м в конькобежном спорте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе НОК.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Тренерский штаб белорусской команды предоставил возможность спортсменке сосредоточиться на подготовки в
Фаворитами предстоящего сегодня старта на 1000 м, который начнется в 13.00, являются японка Нао Кодаира, австрийка Ванесса Херцог, норвежка Хеге Бокко, голландка Марит Леенстра и американка Хизер Бергсма. Многих этих атлетов можно будет также увидеть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter