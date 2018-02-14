Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32551706/
14 февраля 2018, 7:00 | Хоккей | ТАСС

Дацюк, Ковальчук и Мозякин начнут матч ОИ со словаками в одном сочетании

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Звено в составе Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Сергея Мозякина начнет матч команды олимпийских атлетов из России против сборной Словакии на олимпийском турнире. Об этом журналистам сообщил тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Трое нападающих тренировались в таком сочетании во вторник, а также на раскатке в день игры.

«Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию, — сказал Витолиньш. — Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки».

Ранее тренер рассказал, что на игру со словаками, скорее всего, будут заявлены семь защитников и 13 нападающих — не сыграют защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков. «На данный момент сыграем по схеме 7+13, но давайте доживем до вечера», — отметил специалист.

Витолиньш подчеркнул, что игроки сборной Словакии не испытывают психологического давления, так как от них на Олимпиаде не ждут высоких результатов. «Но игроки у них мастеровитые, большую часть мы знаем. Чешская и словацкая школы вообще хорошие, с матчами Евротура предстоящую игру не сравнить», — сказал он.

Матч команды олимпийских атлетов из России со сборной Словакии начнется в 15:10 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Витолиньш: Качество льда на олимпийской арене в Канныне оставляет желать лучшего

Витолиньш: Качество льда на олимпийской арене в Канныне оставляет желать лучшего

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Качество льда в хоккейном центре в Канныне, где будут проходить матчи олимпийского турнира, оставляет желать лучшего. Об этом журналистам сообщил тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.
Еще 7 новостей   Все новости

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?