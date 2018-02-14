Дацюк, Ковальчук и Мозякин начнут матч ОИ со словаками в одном сочетании
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Звено в составе Ильи Ковальчука, Павла Дацюка и Сергея Мозякина начнет матч команды олимпийских атлетов из России против сборной Словакии на олимпийском турнире. Об этом журналистам сообщил тренер российских хоккеистов Харийс Витолиньш.
Трое нападающих тренировались в таком сочетании во вторник, а также на раскатке в день игры.
«Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было
Ранее тренер рассказал, что на игру со словаками, скорее всего, будут заявлены семь защитников и 13 нападающих — не сыграют защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков. «На данный момент сыграем по схеме 7+13, но давайте доживем до вечера», — отметил специалист.
Витолиньш подчеркнул, что игроки сборной Словакии не испытывают психологического давления, так как от них на Олимпиаде не ждут высоких результатов. «Но игроки у них мастеровитые, большую часть мы знаем. Чешская и словацкая школы вообще хорошие, с матчами Евротура предстоящую игру не сравнить», — сказал он.
Матч команды олимпийских атлетов из России со сборной Словакии начнется в 15:10 мск.
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