Спортсмены Денщиков и Потылицына поженились перед отлетом на Олимпиаду

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Потылицына и Денщиков встречаются около года, оба они жители Красноярска, хотя Денщиков родился в Приморском крае. Денщиков вместе с командой по ски-кроссу с 1 февраля находится на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинске. В четверг команда отправится в Южную Корею.

Цитата Семен Денщиков Предложение Ольге я сделал на Новый год. А идея срочно пожениться пришла мне 12 февраля. Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи, и очень сильно расстроилась тем, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для нее этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым.

Он рассказал, что платье, костюм и украшения покупали на Сахалине буквально накануне. По его словам, всей команде фристайлистов пришлось срочно купить белые рубашки. Для знаменитой пары в ЗАГС Южно-Сахалинска сделали исключение, провели торжественную регистрацию в нерабочий день.

«К сожалению, родители не смогли приехать, но мы обязательно повторим с родителями в Красноярске. Будет что рассказать детям. Мы поженились на острове любви», — сказала Потылицына.

«Нам уже надоели такие новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение нашей команде», — добавила Потылицына. Она также сообщила, что возьмет фамилию мужа.

По словам Денщикова, несмотря на такой повод, нарушать спортивный режим сегодня никто не будет.

Мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе стартуют на Олимпиаде 21 февраля.

Скелетонистка, первая в российской истории победительница этапов Кубка мира, по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда была пожизненно отстранена от Олимпиад, но впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки на это наказание, а также восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.