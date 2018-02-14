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14 февраля 2018, 6:11 | Олимпизм | Р-Спорт

Спортсмены Денщиков и Потылицына поженились перед отлетом на Олимпиаду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев — РИА Новости. Женитьба скелетонистки Ольги Потылицыной и фристайлиста Семена Денщикова, который вскоре отправится на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан, состоялась в Южно-Сахалинске в среду, передает корреспондент РИА Новости из городского Дома бракосочетаний.

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© РИА "Новости"

Потылицына и Денщиков встречаются около года, оба они жители Красноярска, хотя Денщиков родился в Приморском крае. Денщиков вместе с командой по ски-кроссу с 1 февраля находится на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинске. В четверг команда отправится в Южную Корею.

Он рассказал, что платье, костюм и украшения покупали на Сахалине буквально накануне. По его словам, всей команде фристайлистов пришлось срочно купить белые рубашки. Для знаменитой пары в ЗАГС Южно-Сахалинска сделали исключение, провели торжественную регистрацию в нерабочий день.

«К сожалению, родители не смогли приехать, но мы обязательно повторим с родителями в Красноярске. Будет что рассказать детям. Мы поженились на острове любви», — сказала Потылицына.

«Нам уже надоели такие новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение нашей команде», — добавила Потылицына. Она также сообщила, что возьмет фамилию мужа.

По словам Денщикова, несмотря на такой повод, нарушать спортивный режим сегодня никто не будет.

Мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе стартуют на Олимпиаде 21 февраля.

Скелетонистка, первая в российской истории победительница этапов Кубка мира, по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда была пожизненно отстранена от Олимпиад, но впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки на это наказание, а также восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.
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