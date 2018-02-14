Спортсмены Денщиков и Потылицына поженились перед отлетом на Олимпиаду
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев — РИА Новости. Женитьба скелетонистки Ольги Потылицыной и фристайлиста Семена Денщикова, который вскоре отправится на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан, состоялась в Южно-Сахалинске в среду, передает корреспондент РИА Новости из городского Дома бракосочетаний.
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Потылицына и Денщиков встречаются около года, оба они жители Красноярска, хотя Денщиков родился в Приморском крае. Денщиков вместе с командой по
Он рассказал, что платье, костюм и украшения покупали на Сахалине буквально накануне. По его словам, всей команде фристайлистов пришлось срочно купить белые рубашки. Для знаменитой пары в ЗАГС
«К сожалению, родители не смогли приехать, но мы обязательно повторим с родителями в Красноярске. Будет что рассказать детям. Мы поженились на острове любви», — сказала Потылицына.
«Нам уже надоели такие новости, что
По словам Денщикова, несмотря на такой повод, нарушать спортивный режим сегодня никто не будет.
Мужские соревнования фристайлистов в
Скелетонистка, первая в российской истории победительница этапов Кубка мира, по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда была пожизненно отстранена от Олимпиад, но впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки на это наказание, а также восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.
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