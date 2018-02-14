Россия начнёт Олимпиаду с победы: прогнозы на первый тур

Группа В

США — Словения

Сборная США выглядела на ноябрьских матчах Кубка Германии невразумительно. Состав там был приближен к тому, что отправился на Олимпиаду. После этого в деле американцев зрители не видели. Поэтому отзываться в положительном свете о дружине Тони Гранато перед Олимпийскими играми не будем. Однако в первом матче американскую сборную ожидает уж совсем проходной соперник в лице словенцев. У Словении крайне опытный состав, для многих хоккеистов предстоящая Олимпиада станет уже второй в карьере, но на этом достоинства европейской национальной команды заканчиваются. Американцы не имеют права терять очки в матче с таким оппонентом. Уж слишком велика разница в классе между противниками.

Прогноз: победа сборной США в основное время.

Словакия — Россия

С нашей национальной командой мы должны быть знакомы лучше всего. Но парадокс в том, что силы большинства участников абсолютно понятны, а вот игра сборной России в товарищеских матчах оставила вопросов больше, чем ответов. Игра против сборной Кореи априори не могла стать индикатором из-за слабости соперника, а поединок со «Спартаком» показал, что есть определённые проблемы чуть ли не на всех позициях, кроме вратарской. Однако судить только лишь по этой игре тоже неправильно, поскольку заключительный матч в Москве должен был разрешить вопросы тренерского штаба, а не наши. Время на исправление ситуации оставалось. Сергея Мозякина на второй тренировке сборной всё-таки поставили в звено к Дацюку и Ковальчуку — эта мера может частично решить проблемы россиян в атаке. Сборная России располагает потенциально сильнейшим подбором исполнителей. Остаётся только надеяться, что этот потенциал раскроется на Олимпиаде. Если он проявится хотя бы процентов на 75, то даже крепкая сборная Словакии, уверенно проведшая Кубок Германии и декабрьские игры, не должна стать серьёзной преградой.

Прогноз: победа сборной России в основное время.

Группа А

Чехия — Южная Корея

Пожалуй, противостояние с ещё большей разницей в классе, чем в матче с участием американцев и словенцев. Только поддержка своих трибун может несколько раззадорить корейцев, но это точно не станет ключевым фактором, потому что чехи выглядят явным фаворитом встречи. Что представляет из себя сборная Южной Кореи, уже было понятно на играх Кубка Первого канала, но окончательно убедиться в неспособности корейцев решать большие задачи на турнире можно былов недавнем поединке против сборной России. Внём наша команда отправила восемь шайб в ворота соперника, получив в свои одну. Словенцам сборная Южной Кореи тоже уступила в товарищеском матче. У чехов, обладающих боеспособным составом, не возникнет никаких сложностей в игре против самой слабой сборной на Олимпиаде.

Прогноз: победа сборной Чехии в основное время.

Швейцария — Канада

А в этой паре не всё так очевидно. Да, мастерство канадцев выше. Да, сборная Канады весьма успешно сыграла в февральских товарищеских матчах: в одном из них были повержены шведы со счётом 4:1. И это единственная встреча, которую канадская сборная провела на действительно высоком уровне. А вот победные поединки против Беларуси и Латвии наглядно показали, что дружина Уилли Дежардена очень зависит от своего первого звена и от игры в большинстве. Поэтому сложно сказать, что произойдёт, если на пути встанет команда, способная нейтрализовать численное преимущество оппонента и знающая, как действовать против звена Роя. Сборная Швейцарии не первый год славится своей неуступчивостью. В февральских товарищеских встречах перед Олимпиадой швейцарцы не пропускали больше двух шайб за матч. И если в некоторых противостояниях первого тура возможен разгром, то здесь его быть не должно. Сборная Канады победит в основное время, но с разницей в одну-две шайбы.

Прогноз: победа сборной Канады в основное время.

Группа С

Финляндия — Германия

Сборная Финляндии провела в феврале лишь одну товарищескую встречу. Но и её было достаточно, чтобы убедиться в том, что с претендентом на олимпийские медали всё в порядке. Всухую была повержена национальная команда Чехии. Немцы в своём единственном контрольном матче доигрались до овертайма в битве против швейцарцев. На домашнем ноябрьском турнире дружина Марко Штурма тоже выглядела неплохо. Но финны намерены выйти напрямую из группы, не затрачивая силы на встречу в квалификации плей-офф. А для этого нужно побеждать и немцев, и затем норвежцев. У сборной Финляндии есть всё необходимое для успеха в обоих случаях. Финская команда, не имеющая очевидных слабостей, грамотно проведёт матч и одолеет немцев. Однако, как и в матче сборной Канады, здесь не приходится говорить о разгроме. Вероятна победа со счётом 2:0 или 3:1.

Прогноз: победа сборной Финляндии в основное время.

Норвегия — Швеция

Уже отмечалось, что фаворитам группы С не стоит терять очки перед очной встречей, которая состоится в третьем туре. Шведы заставили усомниться в своих силах после фиаско в противостоянии с канадцами. Однако эти сомнения кроются лишь относительно главной цели шведов на турнире. А Норвегия — это не тот соперник, чтобы всерьёз говорить о слабостях шведской сборной. За счёт Торесена и Бастиансена очки в матче против столь серьёзного противника не взять. У норвежцев есть большие проблемы в обороне. Четыре шайбы, пропущенные от сборной Швейцарии в товарищеской встрече, являются прекрасным тому доказательством. Сборная Швеции уверенно возьмёт три очка в матче против аутсайдера квартета.