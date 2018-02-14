Мозякин тренируется в звене с Ковальчуком и Дацюком в день первого матча ОИ
КАННЫН, 14 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею утром в среду провела раскатку перед первым матчем на Олимпийских играх в Пхенчхане, форвард Сергей Мозякин продолжает тренироваться в первом звене национальной команды с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.
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Российские хоккеисты в среду откроют олимпийский турнир матчем со сборной Словакии. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля).
На утренней тренировке в среду российская сборная работала в следующих сочетаниях:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин;
Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев — Артем Зуб, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Михаил Григоренко, Илья Каблуков.
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