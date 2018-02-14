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14 февраля 2018, 5:34 | Хоккей | Р-Спорт

Мозякин тренируется в звене с Ковальчуком и Дацюком в день первого матча ОИ

КАННЫН, 14 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею утром в среду провела раскатку перед первым матчем на Олимпийских играх в Пхенчхане, форвард Сергей Мозякин продолжает тренироваться в первом звене национальной команды с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.

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© РИА "Новости"

Российские хоккеисты в среду откроют олимпийский турнир матчем со сборной Словакии. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

На утренней тренировке в среду российская сборная работала в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин;

Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев — Артем Зуб, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин;

Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Михаил Григоренко, Илья Каблуков.

© Ньюстюб
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Дацюк, Ковальчук и Мозякин начнут матч ОИ со словаками в одном сочетании

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