Мозякин тренируется в звене с Ковальчуком и Дацюком в день первого матча ОИ

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Российские хоккеисты в среду откроют олимпийский турнир матчем со сборной Словакии. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля).

На утренней тренировке в среду российская сборная работала в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин;

Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев — Артем Зуб, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин;

Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Михаил Григоренко, Илья Каблуков.