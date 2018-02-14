«МОК и ВАДА ведут борьбу за чистый спорт»: взгляд из Словакии

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Известный словацкий специалист тренировал свою сборную на Олимпиаде-94 и пяти чемпионатах мира. Во время первого локаута Шуплер начал работать в российской лиге Улыбчиный пан Юло запомнился болельщикам «Локомотива», рижского «Динамо», ЦСКА и «Донбасса». На последнем чемпионата мира 67-летний тренер работал в штабе Здено Цигера. С тех пор Шуплер официально без работы и поделился с «СЭ» ожиданиями о предстоящем матче Россия — Словакия на Олимпиаде в Пхенчхане.

— Какого результата ждут от Словакии на родине?

— Все хотят завоевать медали, но нужно реально оценивать шансы. Нас порадует, если команда преподнесет приятный сюрприз. Раньше выход в четвертьфинал был хорошим результатом. Помню, как в Лиллехаммере в 1994 году мы выиграли группу и уступили России лишь в овертайме.

— На бумаге словацкая команда не сильнее Словении.

— На Олимпиаде нет слабых соперников. Мы держим за команду кулаки, ведь для очень нас важно выступление на главном турнире четырехлетия. Они могут порадовать наших болельщиков. Словакия — хоккейная страна, все живут этим видом спорта, когда играет сборная. За последние 10 лет у нас было несколько конфликтов игроков и федерации. Нам надо запастись терпением, систематизировать работу с молодыми игроками.

— Почему в команде так мало хоккеистов из «Слована»?

— В Словакии шокированы, что им предпочти игроков из внутреннего чемпионата. Но подбор игроков — это всегда ответственность тренера и генерального менеджера.

— 36-летний Ян Лацо готов приподнести сюрприз?

— Лацо — кубковый вратарь. Если у него пойдет игра, то словацкая команда может вновь удивить. Все будет зависеть от обороны, ведь атака не такая сильная. В запасе тоже неплохие голкиперы.

Тренировка сборной Словакии в Корее AFP 2018

— Кто может доставить проблемы соперникам?

— Когда наша сборная впервые поехала на Олимпиаду под словацким флагом, никто не рассчитывал, что лучшим бомбардиром станет Миро Шатан. У нас было много молодых хоккеистов, которые тогда выстрелили. Сейчас нужно реально оценивать шансы. Такого же большого мастера, как Мирослав, в сборной нет, но буду рад, если кого-то прыгнет выше головы. Против России у нас шансов практически нет.

— Российская сборная сформирована на основе двух клубов. Как к этому относитесь?

— Значит, у вашей сборной будет налажено взаимодействие. Успешные команды добивались результата благодаря комбинационной игре. Каждому хоккеисту важно играть на команду. В современном хоккее важны многие другие аспекты. Многое держится на мастерстве игроков в обороне и атаке. Конечно, российская команда — фаворит всего турнира, а не только матча со словаками.

— Как в Словакии относятся к отстранению российских спортсменов и тому, что нам приходится выступать без государственной символики?

— Не представляю, если Словакия выступала бы под другим флагом. Вероятно, в России нужно было что-то сделать по-другому в дипломатическом плане. МОК и ВАДА ведут борьбу за чистый спорт. Прежде всего, заботятся о здоровье спортсменов. Нынешняя ситуация может только закалить игроков, которым нужно показать мастерство, ментальную силу и победить.

— Недавно в «СЭ» вышло большое интервью лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова, в котором он рассказывал о времени в ЦСКА. Каким он вам запомнился в армейском клубе?

— Мы часто выпускали их с Никитой Гусевым, давали время и другим молодым игрокам. Но мы могли дать им шанс, когда результаты позволяли. Когда проигрывали, например, с разницей в два гола, приходилось выпускать реже. Уже тогда Кучеров демонстрировал мастерство, но ему нужно было время, чтобы немного адаптироваться к профессиональному хоккею, так и получилось.

— Знали о его проблемах с операцией на плече?

— Разумеется, я даже не представлял такого. Меня всегда поражала такая грубая политика. Если ты даешь миллионные зарплаты, почему клуб не страхует игроков от травмы? Это неэтично и неправильно. Агент должен предупредить хоккеиста о таких моментах, ведь можно получить травму и закончить со спортом. Рад за Никиту, что он восстановился и так здорово прибавил и теперь один из лидеров НХЛ.