Перемудрили: что не так с форматом хоккейного турнира Олимпиады
Что нас ждет в ближайшие полторы недели в Корее.
Современный олимпийский хоккейный турнир — это не только адская гонка в шесть или семь матчей за двенадцать дней. Это еще и, вероятно, самый странный формат, который
1920 — 7 сборных, сразу четвертьфиналы, одна команда начинала с полуфинала
1924 — 8 сборных, две группы по 4 команды, по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)
1928 — 11 сборных, три группы по 3−4 команды, четыре лучшие сборные выходят в финальную группу
1932 — 4 сборных, круговой турнир
1936 — 15 сборных, четыре группы по 3−4 команды, по две лучших выходят во второй групповой этап (8 сборных), а затем по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)
1948, 1952 — 9 сборных, круговой турнир
1956 — 10 сборных, три группы по 3−4 команды, по две лучших выходят в финальную группу (6 сборных)
1960 — 9 сборных, три группы по 3 команды, по две лучших выходят в финальную группу (6 сборных)
1964, 1968, 1972, 1976 — 6 или 8 сборных, круговой турнир
1980, 1984 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)
1988 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по три лучших выходят в финальную группу (6 сборных
1992, 1994 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по четыре лучших выходят в четвертьфинал
1998, 2002 — 14 сборных, предварительный раунд — две группы по 4 команды, лучшие из каждого квартета выходят в финальный раунд, где также две группы по 4 команды. Все 8 сборных попадают в четвертьфинал.
2006 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по четыре лучших выходят в четвертьфинал.
За почти столетнюю историю МОК напридумывал чуть ли не все возможные форматы: с
Число команд в финальном турнире осталось тем же: двенадцать. Но вместо простого и понятного «два по шесть» и четвертьфиналов появился иной формат. Теперь групп не две, а три — в каждой играют по четыре сборные. Нечетное число квартетов не позволяет обычным образом организовать сетку
После традиционного группового этапа производится «посев» всех 12 сборных. Критерии «посева» таковы: место в квартете, число очков, разница шайб. Таким образом, победители групп получают номера от первого до третьего, вторые места — от четвертого до шестого и так далее. Дальше выстраивается сетка кубковой части.
Сетка четвертьфиналов выглядит так (указаны номера «посева»):
1 — 8/9
2 — 7/10
3 — 6/11
4 — 5/12.
В полуфиналах сыграют победители первой и четвертой пары. При детальном рассмотрении формат оказывается не таким уж запутанным, но для публики, которая не то что за хоккеем, а спортом следит раз в два года во время Олимпиад, он покажется мозговыносящим. Зачем же было изобретать такой велосипед? И стоило ли?
Есть только один плюс нового формата: непредсказуемость, которая убивает (правда, и то не всегда) возможность подгадать себе соперника по
Но этот сомнительный плюс единственный. Очевидный негативный момент такого формата — полное отсутствие фактора «игра на выбывание» в первой части турнира. Борьба за четвертьфинал — это, наверное, интересно, но для
А что делать самим аутсайдерам? Что Корея, что Словения могут играть в свое удовольствие. Попасть в
Да, на Олимпиаде мы увидим аж 12 матчей
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