Перемудрили: что не так с форматом хоккейного турнира Олимпиады

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Современный олимпийский хоккейный турнир — это не только адская гонка в шесть или семь матчей за двенадцать дней. Это еще и, вероятно, самый странный формат, который когда-либо бывал на крупных международных соревнованиях в этом виде спорта. Не верите? Вспомним историю:

1920 — 7 сборных, сразу четвертьфиналы, одна команда начинала с полуфинала

1924 — 8 сборных, две группы по 4 команды, по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)

1928 — 11 сборных, три группы по 3−4 команды, четыре лучшие сборные выходят в финальную группу

1932 — 4 сборных, круговой турнир

1936 — 15 сборных, четыре группы по 3−4 команды, по две лучших выходят во второй групповой этап (8 сборных), а затем по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)

1948, 1952 — 9 сборных, круговой турнир

1956 — 10 сборных, три группы по 3−4 команды, по две лучших выходят в финальную группу (6 сборных)

1960 — 9 сборных, три группы по 3 команды, по две лучших выходят в финальную группу (6 сборных)

1964, 1968, 1972, 1976 — 6 или 8 сборных, круговой турнир

1980, 1984 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по две лучших выходят в финальную группу (4 сборных)

1988 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по три лучших выходят в финальную группу (6 сборных

1992, 1994 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по четыре лучших выходят в четвертьфинал

1998, 2002 — 14 сборных, предварительный раунд — две группы по 4 команды, лучшие из каждого квартета выходят в финальный раунд, где также две группы по 4 команды. Все 8 сборных попадают в четвертьфинал.

2006 — 12 сборных, две группы по 6 команд, по четыре лучших выходят в четвертьфинал.

За почти столетнюю историю МОК напридумывал чуть ли не все возможные форматы: с плей-офф и без, с одним, двумя и тремя групповыми этапами, с предварительным раундом. Больше чем на три-четыре турнира один и тот же вариант не задерживался. Но перед Ванкувером было изобретено нечто новое — революционное, но отнюдь не в хорошем смысле слова.

Число команд в финальном турнире осталось тем же: двенадцать. Но вместо простого и понятного «два по шесть» и четвертьфиналов появился иной формат. Теперь групп не две, а три — в каждой играют по четыре сборные. Нечетное число квартетов не позволяет обычным образом организовать сетку плей-офф, поэтому в МОК пошли другим путем.

После традиционного группового этапа производится «посев» всех 12 сборных. Критерии «посева» таковы: место в квартете, число очков, разница шайб. Таким образом, победители групп получают номера от первого до третьего, вторые места — от четвертого до шестого и так далее. Дальше выстраивается сетка кубковой части.

Четыре первых номера «посева» (победители групп плюс лучшая вторая команда) напрямую попадают в четвертьфинал, все остальные восемь сборных (да, никто не вылетает!) играют в квалификационном раунде (условно его можно назвать 1/8 финала).

Сетка четвертьфиналов выглядит так (указаны номера «посева»):

1 — 8/9

2 — 7/10

3 — 6/11

4 — 5/12.

В полуфиналах сыграют победители первой и четвертой пары. При детальном рассмотрении формат оказывается не таким уж запутанным, но для публики, которая не то что за хоккеем, а спортом следит раз в два года во время Олимпиад, он покажется мозговыносящим. Зачем же было изобретать такой велосипед? И стоило ли?

Есть только один плюс нового формата: непредсказуемость, которая убивает (правда, и то не всегда) возможность подгадать себе соперника по плей-офф. Вспомните 2006 год. Тогда перед двумя последними матчами первого раунда, которые проходили одновременно, шведы могли занять в своей группе второе или третье место. Первый вариант выводил в четвертьфинале на Канаду (правда, все еще зависело от параллельного матча России с США), второй — на Швейцарию. Шведы, недолго думая, «отдали» игру Словакии (0:3, разница бросков 17−31) — а затем после легкого старта плей-офф стали олимпийскими чемпионами. Сейчас, когда сетка может меняться после каждого нового результата, шанс схитрить и не промахнуться стал поменьше.

Но этот сомнительный плюс единственный. Очевидный негативный момент такого формата — полное отсутствие фактора «игра на выбывание» в первой части турнира. Борьба за четвертьфинал — это, наверное, интересно, но для топ-сборных почти не представляет проблемы сыграть лишний матч с аутсайдером.

А что делать самим аутсайдерам? Что Корея, что Словения могут играть в свое удовольствие. Попасть в топ-четверку — практически нереально, а постоянно меняющаяся сетка не гарантирует, что даже одержав одну победу в группе, сборная не получит в квалификации условную Финляндию или Швецию.