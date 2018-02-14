Буре: Российская хоккейная команда в Пхенчхане объективно сильнее остальных

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Российские хоккеисты в среду откроют олимпийский турнир матчем со сборной Словакии.

«В Пхенчхане у нас очень сильная команда. Я знаю, что ребята будут стараться. В этой ситуации, учитывая, кто на Олимпиаду приехал, естественно, мы считаемся самыми большими фаворитами. У нас просто объективнее сильнее остальных команда. Игроки из НХЛ не выступают, а у нас есть очень сильные ребята, которые в НХЛ долго играли, в России долго играют. У нас намного сильнее сборная», — сказал Буре РИА Новости по телефону.

На групповом этапе россияне также сыграют со сборными Словении (16 февраля) и США (17 февраля).