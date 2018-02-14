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— Слежу за каждым выступлением российских спортсменов и нянчу внуков, — начал Быков. — Поздравляю наших лыжников и керлингистов — очень приятная симпатичная пара, причем у спортсменки хоккейная фамилия — Брызгалова. (Улыбается). Насчет наших хоккеистов загадывать не будем.

— Согласны с Олегом Знарком, который сказал, что второго места ему не простят?

— Я бы сказал, что медаль может чуть потускнеть.

— Ситуация с отстранением наших спортсменов только укрепит дух хоккеистов?

— Думаю, да. В составе есть проверенные и амбициозные игроки. Все готовы себя показать. Эмоционально ребята постепенно подготовятся к проверке в боевых условиях.

— При вас Василий Кошечкин был запасным на трех мировых чемпионатах. Ожидали, что вместо двух молодых вратарей — Сорокина и Шестеркина — ставку сделают на него?

— Он действительно очень опытный и стабильный вратарь и может в одиночку вытащить матч. Нельзя принижать достоинства талантливых Шестеркина и Сорокина. Нам предстоят встречи с разноплановыми командами, и в зависимости от противника им могут дать шанс.

— Дацюк и Ковальчук уже четвертую Олимпиаду играют вместе.

— Это два уникальных и талантливых игрока. Они профессионально относятся к хоккею и быстро находят общий язык с любым партнером. Павел — дирижер, мозг, человек-оркестр. Центрфорвард должен реализовать потенциал своих крайних форвард и защитников, проанализировав все для достижения результата. Того же поля ягода был и наш Профессор (Игорь Ларионов. — Прим. «СЭ»).

А Ковальчука можно назвать первой скрипкой. Илья — голеадор, он жаждет забрасывать шайбы, помимо того он прекрасно играет в пас. Когда я ставил их вместе в сборной в Ванкувере, исходил из того, что именно Дацюк может полностью раскрыть бомбардирские качества, напор и энергетику Ковальчука.

— А вот Мозякин едет на свою первую Олимпиаду.

— Сергей расцветает каждый год будто сирень, которая распускается всегда красиво и приятно. Он — из той же из когорты, что и Дацюк, и Ковальчук, которые украшают собой наш хоккей. Главное, что Мозякин добился своего даже в таком возрасте (36 лет) и готов взять золото на первой же Олимпиаде.

— Вы прекрасно знакомы со швейцарским хоккеем. Эта сборная — «темная лошадка» турнира?

— Я совершенно не удивлюсь, если она попадет в медали. Хороший вратарь с опытом НХЛ — Йонас Хиллер — и неплохая оборонительная линия. Это мобильная команда, которая играет в активный хоккей, много прессингует, умеет обороняться и контратаковать. Отличные исполнители, есть и клубные связки. Амбиции швейцарцев с каждым годом возрастают, они умеют обыгрывать грандов, на такие встречи всегда подходят с боевым настроем. С каждым годом все больше их представителей отправляются за океан.