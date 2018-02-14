Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32550516/
14 февраля 2018, 0:52 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Владимир Драчев: Таких погодных условий, как в Пхенчхане, не было нигде

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев отметил сложные погодные условия, в которых соревнуются биатлонисты на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

По его словам, лучше всех с ними справляются немецкие спортсмены, которые тренировались в непогоду в Оберхофе.

— Многие из топ-биатлонистов не справились с ветром, — передает «Прессбол» слова Драчева. — Было видно, что у того же Йоханнеса Бе что-то не получается. Это звоночек о том, что надо задуматься. Профессионалы обычно стреляют быстро. Но в такой ветер делать это, грубо говоря, преступно. Думаю, в ближайшей гонке спортсмены, которые неважно проявили себя, возьмут медали. Возможно, даже золотые.

На Олимпиаде пулю сносит — причем не только вправо-влево, но и вверх-вниз. Это больше относится к стрельбе лежа. При стрельбе стоя надо более грамотно, качественно улавливать соединение мушки с мишенью. В этом плане показателен пример немецкой команды. Она продемонстрировала класс в спринте. При таком ветре все прошли ровненько.

Вообще по олимпийским стартам не надо писать учебники. Здесь как раз стоит анализировать прежние ошибки. Мало кто сработал очень качественно. Таких условий, как в Пхенчхане, не было нигде. И основная масса биатлонистов к подобной погоде оказалась не подготовлена. Почему немцы так стреляли? Они много работают в Оберхофе, где постоянные ветер, туман.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена на четверг из-за ветра

Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена на четверг из-за ветра

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская индивидуальная гонка по биатлону на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесена на четверг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.
Еще 7 новостей   Все новости
13 февраля

Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде

У МОК появились претензии к сборной США

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?