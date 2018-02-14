Владимир Драчев: Таких погодных условий, как в Пхенчхане, не было нигде
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев отметил сложные погодные условия, в которых соревнуются биатлонисты на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
По его словам, лучше всех с ними справляются немецкие спортсмены, которые тренировались в непогоду в Оберхофе.
— Многие из
На Олимпиаде пулю сносит — причем не только
Вообще по олимпийским стартам не надо писать учебники. Здесь как раз стоит анализировать прежние ошибки. Мало кто сработал очень качественно. Таких условий, как в Пхенчхане, не было нигде. И основная масса биатлонистов к подобной погоде оказалась не подготовлена. Почему немцы так стреляли? Они много работают в Оберхофе, где постоянные ветер, туман.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter