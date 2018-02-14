Владимир Драчев: Таких погодных условий, как в Пхенчхане, не было нигде

По его словам, лучше всех с ними справляются немецкие спортсмены, которые тренировались в непогоду в Оберхофе.

— Многие из топ-биатлонистов не справились с ветром, — передает «Прессбол» слова Драчева. — Было видно, что у того же Йоханнеса Бе что-то не получается. Это звоночек о том, что надо задуматься. Профессионалы обычно стреляют быстро. Но в такой ветер делать это, грубо говоря, преступно. Думаю, в ближайшей гонке спортсмены, которые неважно проявили себя, возьмут медали. Возможно, даже золотые.

На Олимпиаде пулю сносит — причем не только вправо-влево, но и вверх-вниз. Это больше относится к стрельбе лежа. При стрельбе стоя надо более грамотно, качественно улавливать соединение мушки с мишенью. В этом плане показателен пример немецкой команды. Она продемонстрировала класс в спринте. При таком ветре все прошли ровненько.

Вообще по олимпийским стартам не надо писать учебники. Здесь как раз стоит анализировать прежние ошибки. Мало кто сработал очень качественно. Таких условий, как в Пхенчхане, не было нигде. И основная масса биатлонистов к подобной погоде оказалась не подготовлена. Почему немцы так стреляли? Они много работают в Оберхофе, где постоянные ветер, туман.