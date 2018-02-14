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14 февраля 2018, 0:00 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

МОК ошибочно не допустил двух россиян на Олимпиаду-2018

Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) допустила ошибку при рассмотрении списков допущенных до Олимпийских игр-2018 российских спортсменов.

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© РИА "Новости"

Комитет допустил 391 спортсмена из 500 рассмотренных, однако в Олимпийский комитет России (ОКР) ушел список из 389 человек.

МОК не указал в списке конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Отмечается, что ошибка обнаружилась лишь во время слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) в Корее. По ходу процесса было принято решение допустить спортсменов до Игр.
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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Члены Национального совета (парламента) Словацкой Республики выразили несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
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