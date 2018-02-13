Если не сейчас, то когда? 10 фактов в пользу сборной России

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14 февраля сборная России начнёт своё выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане. Её называют безоговорочным фаворитом, и на сей раз это действительно так. Мы не собираемся заниматься шапкозакидательством, просто приведём факты «за», а дальше уже дело за командой.

Сыгранность

В отличие от всех остальных команд, в сборной России сплошь представители двух клубов — СКА и ЦСКА. Налаженное в матчах КХЛ взаимодействие должно сыграть нам на руку. Пары защитников Гавриков — Войнов, Нестеров — Марченко и Зубарев — Зуб выходили в таких сочетаниях большую часть сезона.

Дацюк и Ковальчук играют вместе второй год в СКА, Гусев и Шипачёв тоже старые знакомые, к которым отлично вписался московский «армеец» Кирилл Капризов. Третье звено и вовсе пришло готовым из СКА, это Широков — Прохоркин — Барабанов. Андронов и Телегин — неразлучная парочка в ЦСКА, с которыми будет играть такой же «моторчик» Калинин.

Мотивация

«Россия в моём сердце» — такой слоган придумали в сборной сразу после того, как МОК запретил россиянам ехать в Пхёнчхан под своим флагом. Об этом говорят хоккеисты, это скандируют болельщики на корейских трибунах. Если Россия действительно в их сердце, то они должны это наглядно продемонстрировать, чтобы не вышло пустословия. Если нормальное желание победить вкупе со злостью на МОК это недостаточная мотивация, то я не знаю, что ещё нужно. Настрой должен быть «умри, но сделай».

Звёзды мирового уровня

Какая ещё команда может ими похвастать? Да, у Швеции есть Линус Умарк и юная звёздочка Расмус Далин, у Финляндии — Ээли Толванен, но Умарк сделал себе имя в Швеции и КХЛ, а Далин с Толваненом только начинают хоккейные карьеры.

Сколько бы ни было лет Павлу Дацюку (39) и сколько бы ни ругали Илью Ковальчука (в этом году и не за что), этих людей знают без преувеличения во всём мире.

Даже в Южной Корее. Сергей Мозякин всю карьеру провёл на родине, но мастеров такого класса в мире всё равно не так много.

Молодые звёздочки

Только трое наших ребят имеют олимпийский опыт, но в Корее это ничего не будет значить, у многих других его тоже нет. Капризов и Гусев — те молодые звёзды, на которых уже рассчитывают как на лидеров на льду. Они способны не просто блеснуть и показать себя перед всем миром, но и зажечь всех вокруг.

Если вдруг не пойдёт у Ковальчука с Мозякиным, от кого мы будем ждать чуда, как не от Гусева с Капризовым с их волшебными руками?

Василий Кошечкин

Ещё полгода назад вопрос о первом номере сборной стоял так: Сорокин или Шестёркин. Двухметровый Кошечкин вернулся в сборную и своей игрой громко заявил, что ворота должны быть его. Умопомрачительные сейвы в игре с Канадой и Швецией на Кубке Первого канала, потрясающая форма (именно он взвалил на плечи и тянул просевшую «Магнитку» в первой половине сезона). Кошечкин в таком порядке, что за последний рубеж можно не беспокоиться. Главное — забивайте, а Вася потащит.

Не домашняя Олимпиада

Последняя наша неудача пришлась на сочинские Игры. Давление трибун, давление в Олимпийской деревне… Конечно, проиграли мы не из-за этого, но в далёком Пхёнчхане сборной должно быть легче абстрагироваться. Игроки и так понимают, чего от них ждут, но среди корейских иероглифов это может отойти на второй план.

Слабая группа

Словакия, Словения и на закуску США. Есть время войти в турнир, отточить свою игру и подойти к решающим матчам так, чтобы не было никаких сомнений в себе. Шведы с Финляндией сразятся в группе С, Чехия с Канадой — в группе А.

У американцев в составе хоть и есть перспективная молодёжь, но больше половины игроков уже перешагнули 30-летний рубеж, а 17 ни разу не участвовали в международных соревнованиях на взрослом уровне. Выходить с мыслями обыграть на одном коньке нельзя, но рассчитывать на первое место в группе можно и нужно.

Канада ненастоящая

Если кто и выиграл от того, что НХЛ отказалась ехать в Корею, то это сборная России. Да, не будет тех, кто сейчас правит балом за океаном, — Кучерова, Овечкина, Малкина, Василевского, но у нас достаточно сильных игроков в КХЛ, а вот североамериканским командам пришлось скрести по сусекам и в итоге собирать составы на порядок слабее.

Канадцы без Кросби, Бержерона и Тэйвза — точно не та команда, которую надо бояться. Уважать (всё-таки у них 5544 матчей в НХЛ на всех против 2694 у нас), как и остальных соперников, но не бояться. Пора забыть про 3:7, про 1:6 и даже про прошлогодние 2:4 (хотя тогда мы здорово играли два периода). Когда дают шанс, надо им пользоваться.

Знарку есть что доказывать

И себе, и федерации, ведь его контракт рассчитан до конца Игр. В КХЛ как тренер он состоялся, показав, что умеет выигрывать как с крепкими, но незвёздными командами, так и с таким монстром, как СКА. А вот в сборной… Победу на постолимпийском ЧМ-2014 оставим за скобками, а без неё Знарок пока что ничего не выигрывал, кроме этапов Евротура.

Олимпийское золото в прямом и переносном смысле возведёт его на пьедестал и даст свежего воздуха. Со времён Тихонова пять тренеров пытались, но не смогли выиграть. Завоевав медаль, он сохранит свой пост, с золотом — будет героем.

Не факт, а вера в победу

Все говорят, что Россия — фаворит, и сейчас с этим трудно спорить. Но с самоуверенностью тут мало общего, в отличие от простой уверенности и веры. На последних чемпионатах мира, Кубке мира и Олимпиаде в нашу сторону, конечно, делали реверансы, тоже называя если не фаворитом, то одним из претендентов, но только в Корее это не просто слова, а факт.

Проиграть мы, конечно, можем. Но только если сами напортачим. Но без веры в победу точно не выиграешь. Веры хоккеистов, их родных, простых болельщиков. В Сочи уверенности не было, в Пхёнчхане она есть. Будем надеяться, что эта уверенность будет лишь крепнуть от матча к матчу. В любом случае какой бы путь (короткий или длинный, простой или сложный) ни предстоял сборной в Корее, будем верить, что наши парни победят.