Нойнер: Любой, кто может доказать, что он чист, должен быть допущен на Олимпиаду

«Всегда нужно думать о том, можно ли вообще проводить в этих странах такие крупные соревнования. Я находилась на Играх в Сочи в качестве болельщика и была очень удивлена. Организаторы просто сделали просеку в лесу, чтобы провести соревнования. Чисто визуально это было не очень здорово. И мне всегда было интересно, что здесь будет после Игр. В будущем в МОК должны несколько раз подумать о том, где проводить Игры. Есть смысл сделать соревнования меньшими по размаху, вместо того чтобы быть гигантскими и напыщенными. Цель Олимпийских игр заключается не в этом.



Что касается решения МОК по России, то оно было хорошим компромиссом. Конечно, это непросто — оставить за бортом целую страну, особенно такую, как Россия, которая имеет вес в спортивном мире. Однако любой спортсмен, готовившийся четыре года к этому событию и который может доказать, что он чистый, должен быть допущен к участию в соревнованиях», — приводит слова Нойнер FOCUS Online.