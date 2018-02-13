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13 февраля 2018, 22:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер: Любой, кто может доказать, что он чист, должен быть допущен на Олимпиаду

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер поделилась мнением о проведении Игр-2018 в Южной Корее и заявила, что чистые российские спортсмены должны были получить возможность выступить на Олимпиаде.

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© РИА "Новости"

«Всегда нужно думать о том, можно ли вообще проводить в этих странах такие крупные соревнования. Я находилась на Играх в Сочи в качестве болельщика и была очень удивлена. Организаторы просто сделали просеку в лесу, чтобы провести соревнования. Чисто визуально это было не очень здорово. И мне всегда было интересно, что здесь будет после Игр. В будущем в МОК должны несколько раз подумать о том, где проводить Игры. Есть смысл сделать соревнования меньшими по размаху, вместо того чтобы быть гигантскими и напыщенными. Цель Олимпийских игр заключается не в этом.

Что касается решения МОК по России, то оно было хорошим компромиссом. Конечно, это непросто — оставить за бортом целую страну, особенно такую, как Россия, которая имеет вес в спортивном мире. Однако любой спортсмен, готовившийся четыре года к этому событию и который может доказать, что он чистый, должен быть допущен к участию в соревнованиях», — приводит слова Нойнер FOCUS Online.
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