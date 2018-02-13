Александр Овечкин: Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену

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Россиянин отметил, что, наверное, будет следить только за хоккейным турниром в Пхенчхане. Овечкин «поблагодарил» за это комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.

— Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Может быть, хоккей. Спасибо за это Бэттмену, — цитирует Овечкина в своем Твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, что лига в прошлом году приняла решение не делать паузу в календаре на время проведения Олимпиады и не отпустила игроков на Игры.