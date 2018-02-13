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2 Нидерланды 4 4 2
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13 февраля 2018, 22:52 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не смотрит Олимпийские игры-2018.

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Россиянин отметил, что, наверное, будет следить только за хоккейным турниром в Пхенчхане. Овечкин «поблагодарил» за это комиссионера НХЛ Гэри Бэттмена.

— Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Может быть, хоккей. Спасибо за это Бэттмену, — цитирует Овечкина в своем Твиттере инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, что лига в прошлом году приняла решение не делать паузу в календаре на время проведения Олимпиады и не отпустила игроков на Игры.
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