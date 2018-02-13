Александр Батяйкин: Конкуренты у Полторанина очень сильные. Придется сражаться с ними до последнего

— Все пока идет по плану. Думаю, мы еще поборемся. Стараемся работать по максимуму. Это спорт. На Олимпиаде в Ванкувере у Полторанина было пятое место. Пытаемся, чтобы получилось забраться повыше.

Порадовала Аня Шевченко 26-м результатом. Войти в ТОП-30 в спринте — это тоже неплохо. Ранее она так хорошо спринт не бежала. Это говорит о том, что тренеры работают правильно, выводят спортсменов на пик формы. Приятный сюрприз. Я очень рад за нее.

Не все получилось у остальных наших девушек. У Валерии Тюленевой первый блин выдался комом. Произошел технический сбой в инвентаре, отстегнулась лыжа, но мы ее успокоили. Это первые Олимпийские Игры спортсменки, поэтому все впереди. Еще есть гонки.

Лену Коломину тоже хотелось бы поддержать. Для спортсменки это четвертая Олимпиада, она своеобразный рекордсмен, показывает тот результат, на который сейчас готова. Честь и хвала за то, что Лена обыгрывает молодых спортсменок и представляет нашу страну на Олимпийских Играх, — отметил Александр Батяйкин.

— Алексей Полторанин здесь ведет себя сдержано. Почему? Он не хочет распылять свое внимание?

— Алексей — опытный спортсмен, старается, как Вы правильно сказали, не распылять энергию, готовится, концентрирует энергию на соревнованиях. Все-таки, впереди несколько гонок. Есть эстафета, командная, спринт и самая главная гонка — на 50 километров. Поэтому он старается сохранять концентрацию.

— Насколько для Алексея важна командная гонка, или это, скорее, будет подготовкой к гонке на 50 километров классическим стилем?

— В том числе, — и в плане подготовки. Полторанин — командный гонщик и станет вести за собой наших лыжников, от него будет многое зависеть. Мы планируем показать хороший результат. Алексей — лидер, и для ребят это будет большой поддержкой.

— Алексей Полторанин добился хороших результатов во второй части сезона. В чем он прибавил в этом году в сравнении с прошлым?

— У него были сезоны и получше. Самое главное, что вернулся в элиту и уверенно себя чувствует. Неплохая у Алексея форма. Будем смотреть. Мы всячески его поддерживаем. Со стороны руководства казахстанского спорта созданы все необходимые условия. Мы работаем на результат. Много подиумов у Полторанина уже есть, мы все стараемся помочь ему, чтобы у спортсмена появилась самая заветная награда — медаль Олимпиады.

— Кого Вы можете назвать основными соперниками Полторанина в гонке на 50 километров? Многие говорят про Йоханнеса Хесфлота Клебо из Норвегии.

— Йоханнес Хесфлот Клебо сейчас тоже находится в очень хорошей форме. Для нас небольшой сенсацией стало то, что он не показал высокий результат в первой гонке. Опасен будет и Дарио Колонья. Норвежцы, шведы, финны тоже очень сильны. В неплохой форме находится и французская команда. Вот это — наши конкуренты. Придется сражаться с ними до последнего.