Сноубордист Хадарин: Предлагали выступать за Италию, но я ощущаю себя русским

«Взбесило отношение МОК. Получается, что они применили санкции ко всем — даже к тем, кто не имеет никакого отношения к допингу. Правила поведения для российских спортсменов прочитал. Всё, что касается символики Олимпийского комитета России и триколора, запрещено. Произносить “Россия” или “российская команда” не имеешь права — только “олимпийские атлеты из России”. Флаг можно повесить только в комнате — так, чтобы снаружи не было видно, и только с согласия МОК. Можно разговаривать по-русски, но петь гимн вслух запрещено. Если беззвучно, губами? Не знаю. В правилах ничего не сказано, но МОК может посчитать это провокацией и прицепиться.



Все и так будут знать, что под нейтральным флагом выступают русские ребята. А если мы, несмотря на все проблемы и отстранение лидеров, ещё и надерём всех, это будет вдвойне котироваться. У меня безлимитный вид на жительство в Италии, и мне предлагали выступать за сборную, но я категорически отказался. Да, я там живу и моментами говорю на итальянском лучше, чем на родном языке, но всё равно ощущаю себя русским», — приводит слова Хадарина Forbes.ru.