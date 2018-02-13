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Уверен, что коллеги уже написали вам о хоккее массу всего интересного. Поэтому я здесь ограничусь только констатацией нескольких минимально необходимых фактов.

Во-первых, наша сборная считается фаворитом № 1, поскольку из-за отказа НХЛ отпустить своих игроков больше ни одна команда не располагает звездами калибра Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. Во-вторых, в группе россиянам предстоит сыграть с США, Словакией и Словенией. В-третьих, в плей-офф выходят все 12 сборных из 12, но восемь из них (там будет специальный рейтинг) начнут матчи на вылет с 1/8 финала, а четыре лучших — с ¼. И в-четвертых, стартовать сегодня наши будут игрой против словаков. Это, конечно, не Канада, и не Швеция, но соперник традиционно неуступчивый и обученный хорошо.

Так или иначе, в Пхенчхане начинается большой хоккей. И мы ждем от него массу положительных эмоций.

ВЫСТУПИТЬ КАК ЗА КОМАНДУ

Как и от фигуристов. Однодневный антракт после окончания командного турнира, где россияне, напомню, завоевали серебро, остался позади, и пришло время первой из восьми программ в личных видах — короткой, в парном катании.

Наш сильнейший дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов завтра будет кататься последним — точно так же, как пять дней назад, когда за сборную они выступили блестяще: первое место и личный рекорд!

При том, что набор соперников был практически таким же, что и в личном турнире. Не хватало только действующих чемпионов мира — Сюй Венцзинь/Хан Цун, которые состязание команд решили пропустить полностью. Наши же (как и чемпионы последнего, декабрьского «Гран-при» Алена Савченко/Бруно Массо из Германии), ограничились первой, короткой программой, а Меган Дюамель с Эриком Рэдфордом ради золота для Канады отпахали обе.

Вот вам и весь круг претендентов на чемпионский титул в парном катании. И чтобы всерьез за него побороться Тарасовой с Морозовым нужно для начала вновь постараться в первом прокате. Уж здесь-то они действительно могут превзойти всех! Ну, а произвольная — она уж как пойдет. У кого какой настрой, нервы и все такое прочее. По идее, китайцы с немцами там имеют побольше шансов, но ведь парное катание — это не танцы. Здесь, знаете ли, иногда падают.

ОПЯТЬ КЕРЛИНГ — НО УЖЕ ДРУГОЙ

Из других соревнований выделю, прежде всего, старт олимпийского турнира в классической разновидности керлинга. Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким сегодня уже принесли России медаль в дабл-миксте, а завтра в 8.05 на олимпийский лед выходит четверка во главе со скипом Викторией Моисеевой. И сразу — матч с одним из главных конкурентов, со сборной Шотландии. На то, что последняя официально именуется Великобританией, внимания можете не обращать. В конце концов, мы ведь тоже не под своим флагом в Пхенчхане выступаем. Главное, что там будут все знакомые лица, начиная с Ив Мюрхед.

Впрочем, это только первый матч (как у хоккеистов) и до розыгрыша наград еще далеко. А будут ли медали во вторник?

Если честно, то сомневаюсь. Сильно. При всем уважении, скажем, к конькобежке Ангелине Голиковой — все-таки ее коронная дистанция не 1000 метров, а скоротечные 500, которые на этих Играх еще впереди. В санях, двоеборье и горных лыжах на наших участников можно вообще не обращать внимания (ну, если вы, конечно, не фанат конкретного вида спорта), и остается… Остается один биатлон. Типа, а вдруг соперниц весьма тихоходных Татьяны Акимовой или Ульяны Кайшевой сегодня вдруг сдует корейской пургой на огневых рубежах. Всех и сразу.

Вы — верите? Я как-то не очень. «Косить глазом», конечно, буду, но лучше посмотрю фигурное катание с керлингом. И, разумеется, хоккей.

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День 7-й

14 февраля, вторник

Разыгрывается 6 комплектов наград

Керлинг

Групповой турнир

3.05. Мужчины. 1-й тур. Дания — Швеция, Канада — Италия, Корея — США, Швейцария — Великобритания.

8.05. Женщины. 1-й тур. Россия — Великобритания, Дания — Швеция, Япония — США, Швейцария — Китай.

14.05. Мужчины. 2-й тур. Канада — Великобритания, Корея — Швеция, Швейцария — Италия, Норвегия — Япония.

Фигурное катание

4.00. Пары. Короткая программа. От России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Горные лыжи

Слалом. Женщины

4.15. 1-я попытка. От России: Екатерина Ткаченко.

7.45. 2-я попытка.

Сноуборд

4.30. Хаф-пайп. Мужчины. Финал. Россия не участвует.

Хоккей

Женщины. Групповой турнир

6.10. 3-й тур. Группа В. Швеция — Швейцария.

10.40. 3-й тур. Группа В. Корея — Япония.

Мужчины. Групповой турнир.

15.10. 1-й тур. Группа В. Словакия — Россия.

15.10. 1-й тур. Группа В. США — Словения.

Двоеборье

К-95+10 км

9.00. Прыжки. От России: Эрнест Яхин.

11.45. Гонка преследования. От России: Эрнест Яхин.

Коньки

13.00. 1000 м. Женщины. От России: Ангелина Голикова.

14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. От России: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Сани

Двойки

14.20. 1-я попытка. От России: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.

15.30. 2-я попытка. От России: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.

Время начала всех соревнований — московское