Завтра на играх. Ковальчук и Дацюк стартуют, Тарасова и Морозов — возвращаются
Главное событие предстоящего дня — первые матчи мужского хоккейного турнира. Но и других соревнований достаточно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Уверен, что коллеги уже написали вам о хоккее массу всего интересного. Поэтому я здесь ограничусь только констатацией нескольких минимально необходимых фактов.
Так или иначе, в Пхенчхане начинается большой хоккей. И мы ждем от него массу положительных эмоций.
ВЫСТУПИТЬ КАК ЗА КОМАНДУ
Как и от фигуристов. Однодневный антракт после окончания командного турнира, где россияне, напомню, завоевали серебро, остался позади, и пришло время первой из восьми программ в личных видах — короткой, в парном катании.
При том, что набор соперников был практически таким же, что и в личном турнире. Не хватало только действующих чемпионов мира — Сюй Венцзинь/Хан Цун, которые состязание команд решили пропустить полностью. Наши же (как и чемпионы последнего, декабрьского «Гран-при» Алена Савченко/Бруно Массо из Германии), ограничились первой, короткой программой, а Меган Дюамель с Эриком Рэдфордом ради золота для Канады отпахали обе.
Вот вам и весь круг претендентов на чемпионский титул в парном катании. И чтобы всерьез за него побороться Тарасовой с Морозовым нужно для начала вновь постараться в первом прокате. Уж
ОПЯТЬ КЕРЛИНГ — НО УЖЕ ДРУГОЙ
Из других соревнований выделю, прежде всего, старт олимпийского турнира в классической разновидности керлинга. Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким сегодня уже принесли России медаль в
Впрочем, это только первый матч (как у хоккеистов) и до розыгрыша наград еще далеко. А будут ли медали во вторник?
Если честно, то сомневаюсь. Сильно. При всем уважении, скажем, к конькобежке Ангелине Голиковой —
Вы — верите? Я
День 7-й
14 февраля, вторник
Разыгрывается 6 комплектов наград
Керлинг
Групповой турнир
3.05. Мужчины. 1-й тур. Дания — Швеция, Канада — Италия, Корея — США, Швейцария — Великобритания.
8.05. Женщины. 1-й тур. Россия — Великобритания, Дания — Швеция, Япония — США, Швейцария — Китай.
14.05. Мужчины. 2-й тур. Канада — Великобритания, Корея — Швеция, Швейцария — Италия, Норвегия — Япония.
Фигурное катание
4.00. Пары. Короткая программа. От России: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Горные лыжи
Слалом. Женщины
4.15. 1-я попытка. От России: Екатерина Ткаченко.
7.45. 2-я попытка.
Сноуборд
4.30.
Хоккей
Женщины. Групповой турнир
6.10. 3-й тур. Группа В. Швеция — Швейцария.
10.40. 3-й тур. Группа В. Корея — Япония.
Мужчины. Групповой турнир.
15.10. 1-й тур. Группа В. Словакия — Россия.
15.10. 1-й тур. Группа В. США — Словения.
Двоеборье
К-95+10 км
9.00. Прыжки. От России: Эрнест Яхин.
11.45. Гонка преследования. От России: Эрнест Яхин.
Коньки
13.00. 1000 м. Женщины. От России: Ангелина Голикова.
14.05. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины. От России: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.
Сани
Двойки
14.20. 1-я попытка. От России: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.
15.30. 2-я попытка. От России: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.
Время начала всех соревнований — московское
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