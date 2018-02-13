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13 февраля 2018, 22:28 | Биатлон | Чемпионат.com

Пихлер: Вижу в Самуэльссоне нового Фуркада

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер заявил, что видит в биатлонисте Себастьяне Самуэльссоне, ставшем серебряным призёром Олимпиады-2018 в гонке преследования, большой потенциал.

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© РИА "Новости"

«Знал, что у Себастьяна есть шанс в гонке преследования. Он находится в отличной форме и хорошо проявил себя в спринте. Вся наша команда в очень приличной форме. Я вижу в нём нового Мартена Фуркада. Он не сильно уступает французу. Ему только 20 лет, но уже сейчас это серьёзный спортсмен, который хочет быть лучшим. У него есть всё, чтобы быть лучшим биатлонистом мира.

У него светлая голова. Он незауряден. С ним можно шутить, но он очень серьёзно настроен на тренировках. Ему повезло в том, что он является частью молодой команды. Они подталкивают друг друга к тому, чтобы быть лучше», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.
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