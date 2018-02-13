Пхенчхан-2018. День шестой: первая медаль в керлинге

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БРЫЗГАЛОВА И КРУШЕЛЬНИЦКИЙ ПРИНЕСЛИ РОССИЙСКОМУ КЕРЛИНГУ ПЕРВУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ МЕДАЛЬ

Вторник, как и понедельник, начался с российской медали. На этот раз радость болельщикам подарили керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они впервые в истории отечественного спорта завоевали олимпийскую награду в керлинге. В матче за бронзу Брызгалова и Крушельницкий, которые являются не только партнерами по команде, но и семейной парой, обыграли норвежцев — 8:4.

Дисциплина дабл-микст впервые была включена в программу Олимпийских игр. Ранее женская сборная России принимала участие в четырех Олимпиадах, максимальный результат — 6-е место в 2006 году в Турине. Мужская команда дебютировала в Сочи-2014 и завершила выступления 7-й. Победу российской пары в керлинге отметили и в МОК. На странице организации в Twitter было опубликовано фото со свадьбы Брызгаловой и Крушельницкого и добавлена подпись: «Брак — это любовь и командная работа».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pl" dir="ltr">Marriage is love and team work. <a href="https://twitter.com/hashtag/Curling?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Curling</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MixedDoubles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MixedDoubles</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OAR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OAR</a> Anastasia Bryzgalova ❤ Aleksandr Krushelnitckii <a href="https://twitter.com/hashtag/Bronze?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bronze</a> <a href="https://twitter.com/worldcurling?ref_src=twsrc%5Etfw">@worldcurling</a> <a href="https://t.co/od7e0v89ac">pic.twitter.com/od7e0v89ac</a></p>— Olympics (@Olympics) <a href="https://twitter.com/Olympics/status/963259543646912512?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Медалистов поздравил даже премьер РФ Дмитрий Медведев.

А российский керлингист, чемпион мира среди смешанных пар 2010 года Петр Дрон назвал это событие историческим. «Именно от этой пары все ожидали хорошего выступления, они полностью оправдали нашу надежду, я искренне их поздравляю, — сказал Дрон. — Это исторический день для российского керлинга — первые олимпийские медали. Саша и Настя своими выступлениями доказывали, что способны претендовать на награды, они — чемпионы мира 2016 года все-таки», — сказал он «СЭ».

Золотые медали в дабл-миксте завоевали керлингисты из Канады. В финале они не оставили шанцам коллегам из Норвегии — 10:3.

ПАДЕНИЕ И ТРАВМА ГОРНОЛЫЖНИКА ТРИХИЧЕВА

Единственный российский горнолыжник на Олимпиаде-2018 Павел Трихичев потерял в одном из поворотов равновесие и упал. 25-летний спортсмен выбыл из борьбы за медали. Трассу он покинул сам, но прихрамывал.

— Ноги у Павла целы, есть проблемы с локтевым суставом, — сказал тренер спортсмена Андрей Догадкин. — У него повреждены сухожилия. Возможно, ему потребуется операция. Решение будет принято позже. Все остальное у него цело, за исключением повреждений мягких тканей. После проведения томографии сотрясения мозга у него также не выявлено. Конечно, он в сознании. Все нормально. Решение об операции будет принято через два-три дня. Ему не нужно оставаться в корейской больнице, он отправится в олимпийскую деревню. За ним будут следить врачи сборной. Через два-три дня будет понятно, будет ли он дальше участвовать в Олимпиаде. Исключать его возвращения пока не стоит.

Падение выглядело не слишком хорошо. В сети было опубликовано видео инцидента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fi" dir="ltr">Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChangFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChangFi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympialaiset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympialaiset</a> <a href="https://t.co/NsXjRTcx62">pic.twitter.com/NsXjRTcx62</a></p>— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) <a href="https://twitter.com/EurosportSuomi/status/963241680702001152?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АВТАНЕЕВ НЕ СМОГ ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ В ХАФ-ПАЙПЕ

Российский сноубордист Никита Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады в Пхенчхане в хаф-пайпе. Лучший результат в квалификации показал знаменитый американец Шон Уайт.

БЕЛОРУКОВА И БОЛЬШУНОВ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ В ЛЫЖНОМ СПРИНТЕ НА ОЛИМПИАДЕ

Российская лыжница Юлия Белорукова стала третьей в спринте классическим стилем. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева остановилась в шаге от медали и стала четвертой. Эта награда оказалась для сборной России четвертой на этих Играх (3 бронзы и 1 серебро).

— Лично я еще с утра знала, что выиграю медаль. С утра было предчувствие. У меня и в Лахти перед командным спринтом такое было. Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль. Мы с Наташей сегодня показали — рано, — сказала Белорукова после завоевания бронзы.

Занявшая четвертое место Непряева была не так воодушевлена результатом: «Я расстроена, медаль была очень близко. Хорошо, что Юля зацепила бронзу, она ее заслуживает. В командном спринте мы себя покажем! Практически наверняка я побегу первый этап, а Юля будет финишером».

Девушек поддержал и Александр Большунов, взявший бронзовую медаль в мужском спринте. Россиянин проиграл серебряному призеру Федерико Пеллегрино (Италия) всего 0,02 секунды. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо. После этого в активе российских олимпийцев стало 5 медалей — 4 бронзы и 1 серебро.

Сам Большунов невысоко оценил уровень конкуренции в Пхенчхане. «Решил ехать сюда только четыре дня назад. Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки», — сказал он «СЭ».

ПРОСВИРНОВА НЕ ВЫШЛА В ФИНАЛ

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал в забеге на 500 метров. Она заняла шестое итоговое место в полуфинале. Золотую медаль завоевала итальянка Арианна Фонтана, второй стала голландка Яра ван Керкоф. Замкнула тройку канадка Ким Бутен.

ГОЛЛАНДЦЫ ДОМИНИРУЮТ, ТРОФИМОВ — 18-й

Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту, 44,01 секунды. Вторым стал его соотечественник Патрик Руст (1.44,86). Замкнул тройку кореец Ким Мин Сок (1.44,93 Россиянин Сергей Трофимов показал 18-й результат, отстав от победителя на 2,68 секунды.

НЕМЦЫ НА ПЕРВЫХ МЕСТАХ, БАТУРИНА — НА 15-м

Во вторник также были разыграны медали в санном спорте у женщин. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. По итогам четырех заездов она показала время 3 минуты 5,232 секунды. Серебро взяла ее соотечественница Даяна Айтбергер (3.05,599), тройку лучших замкнула канадка Алекс Гоу (3.05,644). Россиянка Екатерина Батурина стала 15-й (3.07,619).

РОССИЯ РАЗГРОМНО ПРОИГРАЛА США

Женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от команды США в матче группового этапа Олимпийских игр-2018, встреча завершилась со счетом 0:5. Шайбы забросили Кейси Беллами, Джиджи Марвин, Ханна Брандт и Жослин Ламуре, оформившая дубль в течение шести секунд.

Это второе поражение для российской команды в двух матчах. Первый был также проигран со счетом 0:5 — Канаде. Несмотря на это, отечественные хоккеистки выйдут в четвертьфинал, где сыграют со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B. 15 февраля россиянки поспорят за третье место в группе А со сборной Финляндии.