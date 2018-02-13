Пхенчхан-2018. День шестой: первая медаль в керлинге
«СЭ» — о главных событиях 13 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.
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БРЫЗГАЛОВА И КРУШЕЛЬНИЦКИЙ ПРИНЕСЛИ РОССИЙСКОМУ КЕРЛИНГУ ПЕРВУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ МЕДАЛЬ
Вторник, как и понедельник, начался с российской медали. На этот раз радость болельщикам подарили керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Они впервые в истории отечественного спорта завоевали олимпийскую награду в керлинге. В матче за бронзу Брызгалова и Крушельницкий, которые являются не только партнерами по команде, но и семейной парой, обыграли норвежцев — 8:4.
Дисциплина
Медалистов поздравил даже премьер РФ Дмитрий Медведев.
А российский керлингист, чемпион мира среди смешанных пар 2010 года Петр Дрон назвал это событие историческим. «Именно от этой пары все ожидали хорошего выступления, они полностью оправдали нашу надежду, я искренне их поздравляю, — сказал Дрон. — Это исторический день для российского керлинга — первые олимпийские медали. Саша и Настя своими выступлениями доказывали, что способны претендовать на награды, они — чемпионы мира 2016 года все-таки», — сказал он «СЭ».
Золотые медали в
ПАДЕНИЕ И ТРАВМА ГОРНОЛЫЖНИКА ТРИХИЧЕВА
Единственный российский горнолыжник на Олимпиаде-2018 Павел Трихичев потерял в одном из поворотов равновесие и упал. 25-летний спортсмен выбыл из борьбы за медали. Трассу он покинул сам, но прихрамывал.
— Ноги у Павла целы, есть проблемы с локтевым суставом, — сказал тренер спортсмена Андрей Догадкин. — У него повреждены сухожилия. Возможно, ему потребуется операция. Решение будет принято позже. Все остальное у него цело, за исключением повреждений мягких тканей. После проведения томографии сотрясения мозга у него также не выявлено. Конечно, он в сознании. Все нормально. Решение об операции будет принято через
Падение выглядело не слишком хорошо. В сети было опубликовано видео инцидента.
АВТАНЕЕВ НЕ СМОГ ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ В
Российский сноубордист Никита Автанеев не смог выйти в финал Олимпиады в Пхенчхане в
БЕЛОРУКОВА И БОЛЬШУНОВ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ В ЛЫЖНОМ СПРИНТЕ НА ОЛИМПИАДЕ
Российская лыжница Юлия Белорукова стала третьей в спринте классическим стилем. Она отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева остановилась в шаге от медали и стала четвертой. Эта награда оказалась для сборной России четвертой на этих Играх (3 бронзы и 1 серебро).
— Лично я еще с утра знала, что выиграю медаль. С утра было предчувствие. У меня и в Лахти перед командным спринтом такое было. Несколько лет назад наши женские лыжи уже списали в утиль. Мы с Наташей сегодня показали — рано, — сказала Белорукова после завоевания бронзы.
Занявшая четвертое место Непряева была не так воодушевлена результатом: «Я расстроена, медаль была очень близко. Хорошо, что Юля зацепила бронзу, она ее заслуживает. В командном спринте мы себя покажем! Практически наверняка я побегу первый этап, а Юля будет финишером».
Девушек поддержал и Александр Большунов, взявший бронзовую медаль в мужском спринте. Россиянин проиграл серебряному призеру Федерико Пеллегрино (Италия) всего 0,02 секунды. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо. После этого в активе российских олимпийцев стало 5 медалей — 4 бронзы и 1 серебро.
Сам Большунов невысоко оценил уровень конкуренции в Пхенчхане. «Решил ехать сюда только четыре дня назад. Еще даже скиатлон смотрел в Австрии. Бился за всех наших ребят. Жаль, сильнейших тут не было. Сереги Устюгова и Глеба Ретивых. Выступал тут как на первенстве водокачки», — сказал он «СЭ».
ПРОСВИРНОВА НЕ ВЫШЛА В ФИНАЛ
Российская
ГОЛЛАНДЦЫ ДОМИНИРУЮТ, ТРОФИМОВ — 18-й
Голландский конькобежец Кьелд Нейс выиграл золото Олимпиады на дистанции 1500 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту, 44,01 секунды. Вторым стал его соотечественник Патрик Руст (1.44,86). Замкнул тройку кореец Ким Мин Сок (1.44,93 Россиянин Сергей Трофимов показал 18-й результат, отстав от победителя на 2,68 секунды.
НЕМЦЫ НА ПЕРВЫХ МЕСТАХ, БАТУРИНА — НА 15-м
Во вторник также были разыграны медали в санном спорте у женщин. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. По итогам четырех заездов она показала время 3 минуты 5,232 секунды. Серебро взяла ее соотечественница Даяна Айтбергер (3.05,599), тройку лучших замкнула канадка Алекс Гоу (3.05,644). Россиянка Екатерина Батурина стала 15-й (3.07,619).
РОССИЯ РАЗГРОМНО ПРОИГРАЛА США
Женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от команды США в матче группового этапа Олимпийских игр-2018, встреча завершилась со счетом 0:5. Шайбы забросили Кейси Беллами, Джиджи Марвин, Ханна Брандт и Жослин Ламуре, оформившая дубль в течение шести секунд.
Это второе поражение для российской команды в двух матчах. Первый был также проигран со счетом 0:5 — Канаде. Несмотря на это, отечественные хоккеистки выйдут в четвертьфинал, где сыграют со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B. 15 февраля россиянки поспорят за третье место в группе А со сборной Финляндии.
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