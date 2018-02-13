Максим Траньков: Для меня Медведева более заслуженная спортсменка, чем Загитова

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«Когда Женя Медведева откаталась, Татьяна Анатольевна плакала. Она вообще переживает за каждого спортсмена нашего, да и не нашего тоже, живет фигурным катанием 24 часа в сутки. Когда Женя, пройдя через травмы, через все сложности, через проигранный чемпионат Европы, устанавливает мировой рекорд в короткой программе и так катается, как никогда до этого, конечно, Татьяна Анатольевна прослезилась.

На протяжении двух сезонов Женя лидировала, наше женское одиночное катание возносила наверх, поднимала его. Конечно, для меня она более заслуженная спортсменка, чем Загитова. Это легенда фигурного катания, образец поведения, ума. Давно у нас не было такой одиночницы, примера для многих других спортсменов, — сказал Траньков в прямо эфире социальной сети «Одноклассники».