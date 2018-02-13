Члены парламента Словакии выразили несогласие с решением о недопуске ряда россиян на ОИ
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Члены Национального совета (парламента) Словацкой Республики выразили несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает
пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Посол Словацкой Республики в России Петер Припутен в письме президенту ПКР Владимиру Лукину отметил, что «решение МОК коснулось и российских паралимпийцев, которые больше всех заслуживают нашего уважения за их борьбу с нелегкой жизненной судьбой».
5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, утвердив при этом механизм допуска чистых атлетов из России на Игры. Спортсмены, соответствующие критериям МОК, получали индивидуальные приглашения, на Олимпиаде (
29 января Международный паралимпийский комитет объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят под паралимпийским флагом. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек (среди них 33 спортсмена). При этом Игры (
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