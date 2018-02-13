Члены парламента Словакии выразили несогласие с решением о недопуске ряда россиян на ОИ

Посол Словацкой Республики в России Петер Припутен в письме президенту ПКР Владимиру Лукину отметил, что «решение МОК коснулось и российских паралимпийцев, которые больше всех заслуживают нашего уважения за их борьбу с нелегкой жизненной судьбой».

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, утвердив при этом механизм допуска чистых атлетов из России на Игры. Спортсмены, соответствующие критериям МОК, получали индивидуальные приглашения, на Олимпиаде ( 9—25 февраля ) они выступают в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом в количестве 168 человек. МОК не пригласил на Игры-2018 ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт- трекиста Виктора Ана. Все трое не были замешаны в нарушении антидопинговых привил, однако МОК не объяснил причины неприглашения спортсменов на Олимпиаду.