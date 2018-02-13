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13 февраля 2018, 20:45 | Олимпизм | ТАСС

Члены парламента Словакии выразили несогласие с решением о недопуске ряда россиян на ОИ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Члены Национального совета (парламента) Словацкой Республики выразили несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Посол Словацкой Республики в России Петер Припутен в письме президенту ПКР Владимиру Лукину отметил, что «решение МОК коснулось и российских паралимпийцев, которые больше всех заслуживают нашего уважения за их борьбу с нелегкой жизненной судьбой».

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, утвердив при этом механизм допуска чистых атлетов из России на Игры. Спортсмены, соответствующие критериям МОК, получали индивидуальные приглашения, на Олимпиаде (9—25 февраля) они выступают в статусе олимпийских атлетов из России и под олимпийским флагом в количестве 168 человек. МОК не пригласил на Игры-2018 ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт- трекиста Виктора Ана. Все трое не были замешаны в нарушении антидопинговых привил, однако МОК не объяснил причины неприглашения спортсменов на Олимпиаду.

29 января Международный паралимпийский комитет объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят под паралимпийским флагом. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек (среди них 33 спортсмена). При этом Игры (9—18 марта) пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку для них не хватило лицензий.
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