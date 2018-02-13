Водители на Олимпиаде-2018 бастуют, отказываются ездить по ночам и заставляют людей мерзнуть
Водители, работающие на Олимпиаде в Пхенчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам.
Причины — проблемы с оплатой труда и маленькое количество водителей,
Водители могут просто заявить «Не работаю», и запланированный маршрут отменяется. Люди часами стоят на остановках в мороз. Волонтерам остается только извиняться и предлагать пассажирам пользоваться такси или идти пешком. (Дмитрий СИМОНОВ).
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