Водители на Олимпиаде-2018 бастуют, отказываются ездить по ночам и заставляют людей мерзнуть

Причины — проблемы с оплатой труда и маленькое количество водителей, из-за которых у шоферов получается слишком напряженный график.

Водители могут просто заявить «Не работаю», и запланированный маршрут отменяется. Люди часами стоят на остановках в мороз. Волонтерам остается только извиняться и предлагать пассажирам пользоваться такси или идти пешком. (Дмитрий СИМОНОВ).