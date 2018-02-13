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13 февраля 2018, 20:43 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Водители на Олимпиаде-2018 бастуют, отказываются ездить по ночам и заставляют людей мерзнуть

Водители, работающие на Олимпиаде в Пхенчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам.

Причины — проблемы с оплатой труда и маленькое количество водителей, из-за которых у шоферов получается слишком напряженный график.

Водители могут просто заявить «Не работаю», и запланированный маршрут отменяется. Люди часами стоят на остановках в мороз. Волонтерам остается только извиняться и предлагать пассажирам пользоваться такси или идти пешком. (Дмитрий СИМОНОВ).
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