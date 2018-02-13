Тренер: Российский лыжник Большунов выйдет на пик формы к марафону Олимпиады

Во вторник Большунов занял третье место в спринтерской гонке классическим стилем. Золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Клэбо, серебро — итальянец Федерико Пеллегрино.

«Прошла лишь треть Игр, нужно идти дальше и готовиться к следующим стартам. Коньковую гонку Александр, скорее всего, пропустит и будет участвовать в двух эстафетах и на дистанции 50 километров. Я считаю, что именно к марафону он сумеет выйти на пик формы, подойдет в оптимальных кондициях и наберет соревновательную скорость. Думаю, это должна быть его гонка», — сказал тренер.

Менее чем за месяц до Олимпиады Большунов перенес болезнь. «У нас было 13 дней без тренировок, температура иногда даже переваливала за 39, меньше, чем за месяц до Олимпийских игр это было почти как приговор — многие говорили, что на Олимпиаду можно не ездить. Спасибо врачам, которые поставили на ноги, провели квалифицированное лечение. На сборах провели две скоростные тренировки, думали, ехать на спринт или уже на эстафеты и, посоветовавшись, решили, что нужно ехать на спринт, что он способен бороться», — рассказал тренер о подготовке спортсмена к Олимпиаде.

Собеседник агентства уверен, что Большунов показал свой максимум на данный момент в спринтерской гонке. «По сегодняшней гонке видно, что сказался дефицит стартов — не было привычной резкости. Саша [Большунов] благодаря своим волевым качествам сумел выйти на этот результат, гонку провел как настоящий профессионал, выдавил из себя все возможное и лучшее, на что способен на данный момент. Я считаю, что он выиграл третье место, это ни в коем случае не поражение, а заслуженная и выстраданная медаль», — заключил Бородавко.

В программе Олимпиады запланированы еще четыре мужских дисциплины. 16 февраля состоится гонка на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом, 18 февраля пройдет эстафета (4×10км), 21 февраля — командный спринт. Завершатся мужские соревнования лыжников 24 февраля гонкой на 50 километров классическим стилем.