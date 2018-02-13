КНДР и Южная Корея согласились вместе пройти на открытии ОИ за 4 часа до начала церемонии
ТАСС, 13 февраля. Решение о совместном участии сборных КНДР и Южной Кореи в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане было окончательно принято за четыре часа до начала торжественного мероприятия. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит британский телеканал Eurosport.
«Это великое событие, даже сейчас, когда я пересматриваю его, у меня появляются мурашки и сумасшедшие эмоции. Именно такой посыл должны транслировать Олимпийские игры. Спортсмены из КНДР и Южной Кореи держались за руки и вместе наслаждались этим моментом. Они писали историю, они показали всем потрясающий пример дружбы и мира на Корейском полуострове, где, к сожалению, сохраняется такая напряженная политическая обстановка», — заявил Бах.
«Мы работали над участием спортсменов из КНДР на Олимпиаде с 2014 года и до самого последнего момента. Расскажу вам маленький секрет, окончательное решение о совместном участии делегаций сборных КНДР и Южной Кореи в параде спортсменов было принято за четыре часа до начала самой церемонии открытия. Можете представить, что происходило за кулисами в процессе этих переговоров», — поделился интересными подробностями президент МОК.
Решение о совместном проходе было принято на совещании в
Страны также договорились о создании объединенной женской хоккейной команды. В ее состав вошли 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды используется акроним COR. Она выступает под флагом объединения, а вместо гимна используется народная песня «Ариран».
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