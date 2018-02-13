КНДР и Южная Корея согласились вместе пройти на открытии ОИ за 4 часа до начала церемонии

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«Это великое событие, даже сейчас, когда я пересматриваю его, у меня появляются мурашки и сумасшедшие эмоции. Именно такой посыл должны транслировать Олимпийские игры. Спортсмены из КНДР и Южной Кореи держались за руки и вместе наслаждались этим моментом. Они писали историю, они показали всем потрясающий пример дружбы и мира на Корейском полуострове, где, к сожалению, сохраняется такая напряженная политическая обстановка», — заявил Бах.

«Мы работали над участием спортсменов из КНДР на Олимпиаде с 2014 года и до самого последнего момента. Расскажу вам маленький секрет, окончательное решение о совместном участии делегаций сборных КНДР и Южной Кореи в параде спортсменов было принято за четыре часа до начала самой церемонии открытия. Можете представить, что происходило за кулисами в процессе этих переговоров», — поделился интересными подробностями президент МОК.

Решение о совместном проходе было принято на совещании в штаб-квартире МОК в конце января. Делегации сборных КНДР и Южной Кореи под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2018. Флаг пронесли два атлета — южнокорейский бобслеист Вон Юн Чжон и хоккеистка КНДР Хван Чон Гым.

Страны также договорились о создании объединенной женской хоккейной команды. В ее состав вошли 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды используется акроним COR. Она выступает под флагом объединения, а вместо гимна используется народная песня «Ариран».