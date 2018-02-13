«Не уроним наше знамя». Босс русских лыж отбила флаг у полиции

Четвёртый олимпийский день в Пхёнчхане для российской сборной стал поистине бронзовым. Сначала наши кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли у норвежцев матч за третье место, а затем лыжники Юлия Белорукова и Александр Большунов как под копирку выиграли две бронзовые награды в спринте, где не относились к главным фаворитам. Впрочем, удивляли необычными поступками сегодня не только они.

К медали через сломанный нос

Из трёх медалей самая неожиданная и приятная — Юлии Белоруковой. Начнём с того, что это первая российская медаль в женских лыжах за восемь лет. Четыре года назад в Сочи всё было уныло и безнадёжно. Во-вторых, олимпийский сезон для 21-летней лыжницы из Коми получился невероятно сложным. В декабре ей не удавалось приблизиться к прошлогодним результатам, а в январе она готовилась проверить себя в многодневке «Тур де Ски». Незадолго до отправления в Швейцарию она неудачно упала на тренировке. Итог — перелом носа и травма шеи. В итоге весь январь ушёл на восстановление, но принцип «бойся больных и беременных» сработал в полной мере.

На Олимпиаде шансы Юлии изначально лучше смотрелись в классическом спринте, но в число главных фаворитов она не входила. Ставки на медаль россиянки принимались из расчёта 1 к 6. Скромный 15-й результат в квалификации вроде показал, что сейчас она не в лучшей форме, однако в четвертьфинале и полуфинале Юлия не оставила соперницам ни единого шанса, а в решающем забеге уступила только лучшим из лучших — Стине Нильссон и Майкен Касперсен Фалле. Кстати, Большунов также лишь за несколько недель до старта Олимпиады восстановился от сильнейшего бронхита.

Постояла за флаг и за ребят

Международный олимпийский комитет так и не выдал аккредитацию президенту федерации лыжного спорта и главному тренеру сборной России Елены Вяльбе, но ущемлённой себя трёхкратная олимпийская чемпионка ничуть не чувствует. Она по-прежнему руководит командой в обычном режиме, поддерживает ребят на трибуне криками до хрипоты и до слёз, вместе с ними празднует успех, а ещё защищает российских болельщиков от чересчур навязчивой полиции. Болельщики из Магадана принесли на стадион раритетное знамя 70-х годов горкома комсомола. Корейские полицейские попытались его отнять, погнули древко, но после вмешательства Елены Валерьевны не устояли перед её авторитетом и были вынуждены отступить.

Отдать противнику лыжу? Пожалуйста

Обострение политической ситуации нет-нет, да и сказывается в спорте. Спортсмены порой обмениваются колкостями и огульно обвиняют целые команды. Россиянам достаётся чаще других, благо есть повод. Так, скелетонист Никита Трегубов признался, что американские соперники с ним не здороваются. Впрочем, в лыжах никакая политика не отменит принципов фэйр-плей. Увидел, что соперник сломал лыжу или палку? Отдай ему свою. Так и поступил тренер сборной США, который в четвертьфинальном забеге вёл Симеона Хэмилтона. Когда россиянин Алексей Виценко сломал лыжу, он первым успел к нему на помощь и отдал запасную лыжу своего гонщика.

Допинг принимают не только русские

Не успела подойти к середине первая соревновательная неделя, как Олимпиаду потряс первый допинговый скандал. Опять эти русские — вздрогнули было чистые спортсмены, но ошиблись. В этот раз в жернова правосудия загремел японец. В эстафетной команде на 5000 метров шорт-трекист Кей Сайто был запасным, но именно он сдал положительный тест на диуретик. Спортсмен сразу признал свою вину, согласился на отстранение и добровольно покинул Олимпийскую деревню. Дальше его ждёт стандартная процедура — вскрытие пробы В и вынесение решения о дисквалификации.

Выжить под трактором и выиграть медаль

Голландский конькобежец Патрик Руст при подготовке к олимпийскому сезону пережил беду посерьёзнее, чем Белорукова. В сентябре он спокойно катался на роликовых коньках и был сбит во время тренировки трактором. «Восстановиться было непросто после этого инцидента, первая часть олимпийского сезона прошла не так, как должна была. Но я восстановился, сумел отобраться. Для меня это было очень важно и непросто в связи с тем, что я пропустил много в соревновательном плане», — цитирует Руста «РИА Новости». В Пхёнчхане на коронной дистанции 1500 метров он завоевал серебро, уступив лишь победителю Кьелду Нёйсу.

Дал бы леща

В циклических видах спорта публично ругать товарищей по команде не принято, даже если они раз за разом заваливают эстафеты. Даже Евгения Гараничева, хоронившего российскую сборную на главных стартах пять лет подряд, все коллеги в медиапространстве только поддерживали, хотя Антон Шипулин и имел с ним приватный разговор. В мире фигурного катания отношения, видимо, более высокие, а потому позволили двукратному победителю Олимпиады в Сочи разгромить в пух и перья провалившего короткую программу одиночника Михаила Коляду. «Здорово, что я не выступаю в этом командном турнире. Если бы выступал и увидел в раздевалке Коляду, дал бы ему леща», — сказал Траньков в беседе с Татьяной Тарасовой.