Влюбленные сноубордисты и сестры из разных стран. Семьи Олимпиады
Открытием старта Олимпиады-2018 стал дуэт керлингистов, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Североамериканские журналисты сравнили россиян с девушкой Джеймса Бонда и героем фильма «Форсаж» соответственно, назвав их двойными агентами России на Играх.
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Наша семейная пара была в шаге от финала — и, как ни жаль, споткнулась на последнем камне. «СЭ» выбрал еще 10 ярких семей, представители которых выступают в Пхенчхане.
Алена ЗАВАРЗИНА и Вик УАЙЛД (Россия, сноуборд)
Одна из самых ярких и красивых пар российского спорта. Их история любви, ставшая очень популярной после Олимпиады в Сочи, очень похожа на сказку. Алена влюбилась в Вика и два года ждала, пока он отважится на отношения. Уайлд в итоге обрел не только русскую
— Я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алене, — сказал Уайлд перед вылетом в Корею.
Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия) и Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия, биатлон)
Все мы знаем, что самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр Оле Эйнар Бьорндален не отобрался на свою седьмую Олимпиаду по спортивному принципу, не выполнив критерии сборной Норвегии. Но это не значит, что увидеть самую яркую и успешную пару мирового биатлона в Пхенчхане будет невозможно. Бьорндален приехал в Корею в качестве тренера — своей супруги, а формально и всей сборной Белоруссии.
— Приятно, что он будет со мной в Корее, — сказала Домрачева перед вылетом. — Мы будем тренироваться вместе. Надеюсь, это поможет мне хорошо выступить.
Белорусская биатлонистка попытается добавить новые олимпийские награды к имеющимся у нее трем золотым медалям Сочи и бронзе Ванкувера.
А вот дочка звездной четы Ксения, которой 1 год и 4 месяца, на Олимпийские игры не едет.
Тарьяй и Йоханнес БЕ (Норвегия, биатлон)
Братья Бе приехали вместе на Олимпиаду во второй раз. В Сочи в их семейную копилку не попало ни одной награды, но в Пхенчхане, видимо, все будет иначе. Младший, Йоханнес, является одним из лидеров сезона и единственным достойным конкурентом Мартен Фуркада. Так что не будет ничего удивительного, если он догонит и превзойдет брата Тарьяя по числу наград — у старшего имеется золото Ванкувера в эстафете. И, конечно же, в Норвегии очень рассчитывают, что братья при поддержке партнеров по команде станут первыми в эстафете. А, может быть, и не в одной.
Мартен и Симон ФУРКАД (Франция, биатлон)
Сильнейший биатлонист современности, обладатель шести Больших хрустальных глобусов Мартен Фуркад тоже приехал на Игры вместе со старшим братом Симоном. Но в этой биатлонной семье, в отличие от предыдущей, младший ушел далеко вперед и по количеству уже имеющихся наград, и по масштабу ожиданий. Мартен нацеливается на золото в каждой гонке. И далеко не факт, что братья Фуркад стартуют вместе в эстафете — Симон проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по сборной Франции и в этом сезоне даже отправлялся выступать во второй по значимости Кубок IBU.
Аита, Селина и Элиза ГАСПАРИН (Швейцария, биатлон)
А в сборной Швейцарии выступают сразу три сестры Гаспарин. Самая известная из них — старшая, Селина. Она хорошо известна в России, поскольку является женой российского лыжника, бронзового призера Олимпиады в Сочи в лыжном марафоне Ильи Черноусова.
Но и собственные успехи Селины впечатляют: она победительница двух гонок в Кубке мира и первая в истории Швейцарии обладательница олимпийской награды в биатлоне — на Играх-2014 Селина Гаспарин завоевала серебро в индивидуальной гонке.
Личные успехи младших сестер — 26-летней Элизы и Аиты, которой в день открытия Игр в Пхченчхане исполнится 24, скромнее. Однако в Сочи женская сборная Швейцарии, в состав которой кроме трех Гаспарин входила Ирен Кадурич, заняла рекордно высокое 9-е место в эстафете. Теперь сестры утверждают, что в Пхенчхане их цели гораздо выше.
Вита и Валя СЕМЕРЕНКО (Украина, биатлон)
Олимпийские чемпионки Сочи в эстафете вновь вместе участвуют в Играх. Для Вали это четвертая Олимпиада, а для Виты — третья: в Турин ее не взяли. Но в нынешнем сезоне пока успешнее выглядит именно старшая (на 15 минут) из
Майя и Алекс ШИБУТАНИ (США, фигурное катание)
Майе и Алексу Шибутани достается от критиков на протяжении всей карьеры. Много говорят о том, что в танцах, пусть и на льду, важно раскрывать отношения мужчины и женщины. А это очень сложно сделать, если вы — брат и сестра. Но Шибутани все ни по чем: продолжают себе кататься, называют друг друга «лучший партнер» и имеют в семейном активе серебро и две бронзы чемпионатов мира. Бороться за золото в личном турнире в Пхенчхане им будет сложно, но вот в широкий круг претендентов на бронзу «Шибс» обязательно войдут.
Алекса
Алекса Симека и Крис Нерим катаются вместе с 2012 года, а летом 2016-го поженились. Их тренер Далила Саппенфилд даже была свидетелем на свадьбе. Перед сезоном-2013/14 в Сочи партнер сломал ногу, и пара не смогла попасть на Олимпиаду, а потом начались проблемы со здоровьем у партнерши. Но Алекса и Крис все же смогли выиграть отборочный к Олимпиаде национальный чемпионат-2018 и едут на свои первые Игры. Особых задач перед собой они не ставят, а утверждают, что для них главное — получать удовольствие от катания.
Ив, Томас и Глен МЕРХЭД (Великобритания, керлинг)
Про этих ребят говорят, что керлинг у них в крови. Отец Глена, Ив и Томаса Гордон Мерхэд сам занимался этим видом спорта, был чемпионом Европы и выступал на Олимпиаде-92 в Альбервиле, где керлинг был представлен в качестве демонстрационного вида. Для Ив Мерхэд Олимпиада в Пхенчхане будет уже третьей в карьере. Четыре года назад в Сочи она стала самым молодым скипом,
— Когда я был маленьким, я мечтал, что однажды сыграю на Олимпиаде, — признается 22-летний Том. — Но никогда и представить не мог, что сделаю это вместе со своими братом и сестрой.
Марисса (Корея) и Ханна (США) БРАНДТ (хоккей)
Грег и Робин Брандт, отчаявшись обзавестись собственным ребенком, решили взять в семью приемного и нашли в Корее малышку по имени Марисса. Они перевезли ее в Миннесоту и… Робин тут же узнала, что беременна. У Мариссы появилась сестра Ханна, которая на 11 месяцев ее моложе, и девушки стали неразлучными подругами на всю жизнь. Несмотря на то, что они разные. В детстве грациозная Марисса любила танцы и фигурное катание, а Ханна играла на улице в бейсбол с мальчишками. Потом она занялась хоккеем, и к ней неожиданно присоединилась и сестра — просто хотела проводить с Ханой больше времени. Теперь они выступают на одной Олимпиаде, но в разных командах — Ханна носит
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