Влюбленные сноубордисты и сестры из разных стран. Семьи Олимпиады

Наша семейная пара была в шаге от финала — и, как ни жаль, споткнулась на последнем камне. «СЭ» выбрал еще 10 ярких семей, представители которых выступают в Пхенчхане.

Алена ЗАВАРЗИНА и Вик УАЙЛД (Россия, сноуборд)

Одна из самых ярких и красивых пар российского спорта. Их история любви, ставшая очень популярной после Олимпиады в Сочи, очень похожа на сказку. Алена влюбилась в Вика и два года ждала, пока он отважится на отношения. Уайлд в итоге обрел не только русскую красавицу-жену, но и спас свою карьеру сноубордиста, пиком которой стали две золотые медали в Сочи. В Пхенчхане русский американец вновь будет претендовать на награды — правда, теперь только в одной дисциплине. Как и его супруга.

— Я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алене, — сказал Уайлд перед вылетом в Корею.

Дарья ДОМРАЧЕВА (Белоруссия) и Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН (Норвегия, биатлон)

Все мы знаем, что самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр Оле Эйнар Бьорндален не отобрался на свою седьмую Олимпиаду по спортивному принципу, не выполнив критерии сборной Норвегии. Но это не значит, что увидеть самую яркую и успешную пару мирового биатлона в Пхенчхане будет невозможно. Бьорндален приехал в Корею в качестве тренера — своей супруги, а формально и всей сборной Белоруссии.

— Приятно, что он будет со мной в Корее, — сказала Домрачева перед вылетом. — Мы будем тренироваться вместе. Надеюсь, это поможет мне хорошо выступить.

Белорусская биатлонистка попытается добавить новые олимпийские награды к имеющимся у нее трем золотым медалям Сочи и бронзе Ванкувера.

А вот дочка звездной четы Ксения, которой 1 год и 4 месяца, на Олимпийские игры не едет.

Тарьяй и Йоханнес БЕ (Норвегия, биатлон)

Братья Бе приехали вместе на Олимпиаду во второй раз. В Сочи в их семейную копилку не попало ни одной награды, но в Пхенчхане, видимо, все будет иначе. Младший, Йоханнес, является одним из лидеров сезона и единственным достойным конкурентом Мартен Фуркада. Так что не будет ничего удивительного, если он догонит и превзойдет брата Тарьяя по числу наград — у старшего имеется золото Ванкувера в эстафете. И, конечно же, в Норвегии очень рассчитывают, что братья при поддержке партнеров по команде станут первыми в эстафете. А, может быть, и не в одной.

Мартен и Симон ФУРКАД (Франция, биатлон)

Сильнейший биатлонист современности, обладатель шести Больших хрустальных глобусов Мартен Фуркад тоже приехал на Игры вместе со старшим братом Симоном. Но в этой биатлонной семье, в отличие от предыдущей, младший ушел далеко вперед и по количеству уже имеющихся наград, и по масштабу ожиданий. Мартен нацеливается на золото в каждой гонке. И далеко не факт, что братья Фуркад стартуют вместе в эстафете — Симон проигрывает конкуренцию более молодым партнерам по сборной Франции и в этом сезоне даже отправлялся выступать во второй по значимости Кубок IBU.

Аита, Селина и Элиза ГАСПАРИН (Швейцария, биатлон)

А в сборной Швейцарии выступают сразу три сестры Гаспарин. Самая известная из них — старшая, Селина. Она хорошо известна в России, поскольку является женой российского лыжника, бронзового призера Олимпиады в Сочи в лыжном марафоне Ильи Черноусова.

Но и собственные успехи Селины впечатляют: она победительница двух гонок в Кубке мира и первая в истории Швейцарии обладательница олимпийской награды в биатлоне — на Играх-2014 Селина Гаспарин завоевала серебро в индивидуальной гонке.

Личные успехи младших сестер — 26-летней Элизы и Аиты, которой в день открытия Игр в Пхченчхане исполнится 24, скромнее. Однако в Сочи женская сборная Швейцарии, в состав которой кроме трех Гаспарин входила Ирен Кадурич, заняла рекордно высокое 9-е место в эстафете. Теперь сестры утверждают, что в Пхенчхане их цели гораздо выше.

Вита и Валя СЕМЕРЕНКО (Украина, биатлон)

Олимпийские чемпионки Сочи в эстафете вновь вместе участвуют в Играх. Для Вали это четвертая Олимпиада, а для Виты — третья: в Турин ее не взяли. Но в нынешнем сезоне пока успешнее выглядит именно старшая (на 15 минут) из сестер-близнецов. В активе Виты Семеренко — два личных подиума в Кубке мира и 10-е место в общем зачете. Валя, впрочем, тоже отстает не намного — идет 14-й. Сестры из Сум и эстафетная команда Украины в Пхенчхане, как и на любом крупном старте, будет серьезной силой.

Майя и Алекс ШИБУТАНИ (США, фигурное катание)

Майе и Алексу Шибутани достается от критиков на протяжении всей карьеры. Много говорят о том, что в танцах, пусть и на льду, важно раскрывать отношения мужчины и женщины. А это очень сложно сделать, если вы — брат и сестра. Но Шибутани все ни по чем: продолжают себе кататься, называют друг друга «лучший партнер» и имеют в семейном активе серебро и две бронзы чемпионатов мира. Бороться за золото в личном турнире в Пхенчхане им будет сложно, но вот в широкий круг претендентов на бронзу «Шибс» обязательно войдут.

Алекса СИМЕКА-НЕРИМ и Крис НЕРИМ (США, фигурное катание)

Алекса Симека и Крис Нерим катаются вместе с 2012 года, а летом 2016-го поженились. Их тренер Далила Саппенфилд даже была свидетелем на свадьбе. Перед сезоном-2013/14 в Сочи партнер сломал ногу, и пара не смогла попасть на Олимпиаду, а потом начались проблемы со здоровьем у партнерши. Но Алекса и Крис все же смогли выиграть отборочный к Олимпиаде национальный чемпионат-2018 и едут на свои первые Игры. Особых задач перед собой они не ставят, а утверждают, что для них главное — получать удовольствие от катания.

Ив, Томас и Глен МЕРХЭД (Великобритания, керлинг)

Про этих ребят говорят, что керлинг у них в крови. Отец Глена, Ив и Томаса Гордон Мерхэд сам занимался этим видом спорта, был чемпионом Европы и выступал на Олимпиаде-92 в Альбервиле, где керлинг был представлен в качестве демонстрационного вида. Для Ив Мерхэд Олимпиада в Пхенчхане будет уже третьей в карьере. Четыре года назад в Сочи она стала самым молодым скипом, когда-либо завоевывавшим олимпийскую медаль. В ее случае — бронзовую. Глен и Томас выступят на Играх впервые.

— Когда я был маленьким, я мечтал, что однажды сыграю на Олимпиаде, — признается 22-летний Том. — Но никогда и представить не мог, что сделаю это вместе со своими братом и сестрой.

Марисса (Корея) и Ханна (США) БРАНДТ (хоккей)