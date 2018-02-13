Знаете, в чём главное отличие биатлона от лыжных гонок? Да в том, что те парни и девочки, что с винтовками, в Пхёнчхане одиноки. Они бегают в тишине, их гонят иностранные тренеры, а в сухом остатке у них не остаётся ничего, кроме прессинга. Поэтому и забывают они пробежать штрафные круги, с каким-то отвращением говорят об Олимпиаде и перепрыгивают ограждения, чтобы поскорее сбежать со стадиона после финиша за пределами тридцатки. Но ругать этих людей нельзя. Их, наоборот, нужно обнять — показав, что мы с ними, мы всё понимаем.

И совсем другое дело лыжные гонки. Практически пример для подражания. Посмотрите, это ведь те же самые молодые ребята и девчонки, которые пострадали не меньше, чем биатлонисты. Их лишили великих старших товарищей — Легкова, Устюгова, Вылегжанина и других, не менее важных для спорта, для страны и для ощущения полноценности и справедливости. Но в Корее Большунов, Спицов, Белорукова, Непряева, да вся сборная — хозяева. Потому что у них есть семья. Есть Елена Вяльбе, Ольга Данилова, тренеры — те, которых допустили до Игр, и те, что приехали за свой счёт. Они занимают небольшой сектор на трибуне, но болеют так, что громче них в Корее в эти минуты нет никого.

Посмотрите на финиш Юлии Белоруковой. Я вряд ли самый ранимый человек на свете, но сам не смог смотреть на Вяльбе и всех-всех-всех без слёз. Побудьте и вы счастливыми вместе с ними, если, конечно, можете. И не вздумайте писать, что третьи места Белоруковой и Большуновой — это фигня, потому что для России нет места, кроме первого. Нет! В той ситуации, в которой оказался наш спорт, и лыжи в частности, это грандиозная победа.

Мы ещё расскажем вам подробнее и о Юле, и о Саше. За что она показывала средний палец всем недоброжелателям, выкладывая видео с падениями Саши Легкова. Про то, как она сломала нос, почувствовав себя плохо, незадолго до Олимпиады. Про то, как она отшивала иностранцев, которые пытались дерзить, показывая на заплатки на её куртке, спрашивая: «Как тебе новая форма»? «Да отлично, — отвечала она. — Нас не сломить, мы будем бороться за своё имя и за свою страну до конца». Да, ещё один повод заплакать — это посмотреть видео, как Юля смотрит за реакцией Елены Вяльбе на её бронзу.

Саша Большунов — ещё одна большая история. В середине января он лежал на больничной койке с температурой под 40 и уже практически перестал думать об Олимпиаде: «Какие Игры? Просто хотел жить, как раньше». Простой парень из малюсенькой деревни, 21 год, он так долго готов рассказывать об отце, о том, как они колют летом дрова, как косят сено — ведь районные соревнования были ещё вчера, а сегодня — олимпийская бронза.

И все они какие-то правильные, патриотичные, сильные духом — да просто хорошие.

А Елена Валерьевна Вяльбе у них просто легенда. Могла ведь и правда дома сидеть. А она здесь, в Пхёнчхане. Смешно говорить о поддержке ребят, она даже на кореянку «пошла», когда та пыталась отобрать у простого болельщика флаг магаданского ЦК ВЛКСМ.

А теперь ну просто посмотрите, а лучше почитайте интервью с ней. Спортсмены — они ведь правда для неё как дети. И все они, наши люди, действительно делают Россию великой.

— Трудно было ожидать сегодня медалей?

— Я серьёзно ждала сегодня от Большунова медали, но медаль Белоруковой — большая неожиданность. Даже не могу объяснить свои эмоции. Я очень счастлива! В такой дурацкой ситуации мы находимся, и, тем не менее, ребята могут собраться в нужный момент и показать свой наилучший результат. Я им очень благодарна.



— Не верили ли в то, что Белорукова способна попасть в тройку?

— Наверное, не верила, потому что сезон у неё не очень удался: травмы, падения. Тем не менее, Белорукова в очередной раз доказала, что она боец. Четвёртое место Непряевой говорит о том, что мы можем бороться за медаль в командном спринте.

— Почему решили приехать в Пхёнчхан?

— Вчера я встречалась с ребятами. Мы пили чай, кушали торт. У нас есть явочная квартира — там, где живут сервисёры. Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, моя жизнь, которой я отдаю время, и я не могу смотреть на это у телевизора!

— Как в сборной выросли спортсмены с таким характером, как у Большунова и Белоруковой? Ваше жёсткое воспитание?

— Мы — великая страна, у нас должны быть такие люди. Я никого не воспитываю жёстко. Детей надо воспитывать любовью и своим примером.



— Лидерство Большунова во всех забегах — это тактика?

— Не могу сказать, так как не лезу в тренерские детали спортсменов. У них есть личные тренеры, наставники сборной, которые с ними всё обсуждают. Всегда лучше, когда человек уверен, что он может. Сколько раз мы были в конце — пятыми, шестыми, всякие завалы бывали. Счастлива за Большунова, который болел ангиной, лежал в больнице, принял решение прилететь раньше. Думаю, и его, и всю команду эта медаль взбодрит.



— Вы говорили, что он может сегодня просто продышаться.

— Он продышался.

— Белорукова ещё недавно говорила: «Через год мы будем на таком уровне, на котором вы не ожидаете. Это её характер?

— Юля молодец, она меня приятно удивляет. Дай бог ей и в будущем такого настроения. Несмотря на то, что она не всегда пьедестале на Кубке мира, в нужный момент она умеет собираться.

— Два месяца назад она выложила видео с многочисленными падениями Легкова и попросила всех завистников закрыть рты. Можно ли сказать, что сегодня она заставила их это сделать?

— Да. И Непряева, и Панжинский, и Виценко тоже. К сожалению, у Алексея после пролога схватило спину, но, несмотря на это, он вышел на старт. Но получилось нелепо: лыжа отстегнулась. Я благодарна ребятам и их тренерам.



— Можно ли сказать, что для вас это один из счастливейших моментов Олимпиады как для спортсмена, так и для тренера?

— Всё это уже в прошлом, я это никогда не вспоминаю. Но могу сказать, что за себя я так никогда не радовалась и не переживала, как делаю это сейчас.