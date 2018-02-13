Чистяков: Поражения с общим счетом 0:10 не стали ударом для российских хоккеисток
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Два поражения с общим счетом 0:10 на старте олимпийского турнира не стали ударом для российских хоккеисток. В этом журналистов заверил главный тренер Алексей Чистяков.
«0:10 — это далеко не удар. Но если провести параллель с прошлыми годами, то счета 0:10 уже нет в одном матче. Да, 0:5 — это много, но, тем не менее, команда сражается и прогрессирует», — подчеркнул Чистяков.
Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.
«Допускаем ошибки,
«Больших изменений в составе не будет»
«В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют со сборной Финляндии. «Больших изменений в составе не будет — будет только точечная ротация,
Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.
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