Белякова: Российские хоккеистки боролись в матче ОИ с командой США, несмотря на счет 0:5

Подопечные Алексея Чистякова уступили американкам со счетом 0:5, пропустив лишь один гол в первом периоде. До этого российские хоккеистки уступили канадкам.

«Не скажу, что команда расклеилась — все боролись до последней минуты. Больше понравилось играть с Америкой — они побыстрее, скорости повыше, чем у канадок, а с канадками было полегче. В матче с ними были удаления, с которыми можно поспорить», — сказала Белякова.

В середине первого периода форвард не смогла продолжить игру из-за повреждения. «Мне попали в колено в незащищенное место. Но все нормально, там доктор затейпировал, и получше стало», — сказала хоккеистка.

Заключительный матч в группе А российские хоккеистки проведут против команды Финляндии.