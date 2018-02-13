Белякова: Российские хоккеистки боролись в матче ОИ с командой США, несмотря на счет 0:5
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки боролись до конца в матче олимпийского турнира со сборной США, несмотря на пропущенные пять голов. Об этом журналистам рассказала нападающий команды Олимпийских атлетов из России Людмила Белякова.
Подопечные Алексея Чистякова уступили американкам со счетом 0:5, пропустив лишь один гол в первом периоде. До этого российские хоккеистки уступили канадкам.
«Не скажу, что команда расклеилась — все боролись до последней минуты. Больше понравилось играть с Америкой — они побыстрее, скорости повыше, чем у канадок, а с канадками было полегче. В матче с ними были удаления, с которыми можно поспорить», — сказала Белякова.
В середине первого периода форвард не смогла продолжить игру
Заключительный матч в группе А российские хоккеистки проведут против команды Финляндии.
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Главные тренеры
|Робб Стаубер
|Алексей Чистяков
Вратари
|Хенсли Н.
|Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
|1-й период
|08:02
|Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
|13:41
|Кендалл Койн
|2-й период
|Нина Пирогова
|27:32
|31:46
|Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
|31:52
|Джиджи Марвин
|34:38
|Джиджи Марвин (А. Пелки)
|Мария Баталова
|35:04
|Мария Баталова
|38:44
|3-й период
|58:23
|Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)
Судьи