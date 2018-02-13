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13 февраля 2018, 18:42 | Хоккей | ТАСС

Белякова: Российские хоккеистки боролись в матче ОИ с командой США, несмотря на счет 0:5

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки боролись до конца в матче олимпийского турнира со сборной США, несмотря на пропущенные пять голов. Об этом журналистам рассказала нападающий команды Олимпийских атлетов из России Людмила Белякова.

Подопечные Алексея Чистякова уступили американкам со счетом 0:5, пропустив лишь один гол в первом периоде. До этого российские хоккеистки уступили канадкам.

«Не скажу, что команда расклеилась — все боролись до последней минуты. Больше понравилось играть с Америкой — они побыстрее, скорости повыше, чем у канадок, а с канадками было полегче. В матче с ними были удаления, с которыми можно поспорить», — сказала Белякова.

В середине первого периода форвард не смогла продолжить игру из-за повреждения. «Мне попали в колено в незащищенное место. Но все нормально, там доктор затейпировал, и получше стало», — сказала хоккеистка.

Заключительный матч в группе А российские хоккеистки проведут против команды Финляндии.
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13 Февраля, 15:10 Группа A Kwandong Hockey Centre
США 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Робб Стаубер Алексей Чистяков
Вратари
Хенсли Н. Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
1-й период
08:02 Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
13:41 Кендалл Койн
2-й период
Нина Пирогова 27:32
31:46 Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
31:52 Джиджи Марвин
34:38 Джиджи Марвин (А. Пелки)
Мария Баталова 35:04
Мария Баталова 38:44
3-й период
58:23 Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)
Судьи

Хоккей

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